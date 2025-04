Bežali pred policijo, prebili cestninski zapornici, trčili v mrtvašnico

Zagrebški policisti so v soboto zjutraj okoli 3.30 po vlomu v bencinski servis v Čabdinu opazili tri osebe, ki so vstopale v avtomobil znamke Volkswagen. Kljub jasnim znakom policistov, naj se ustavijo, je trojica z vožnjo nadaljevala proti cestninski postaji Jastrebarsko, kjer so prebili zapornico.

Z vozilom so nato zapeljali z avtoceste v smeri Zagreba in nadaljevali vožnjo do cestninske postaje Lučko, kjer so znova zapeljali skozi zapornico.