'Bežite! Bežite!', 'Spraševala sem se, ali bom še kdaj videla svoje otroke'

Dan po tragediji, ki je odjeknila v kampusu Risbergska v Örebru, v javnost prihajajo zgodbe preživelih. Številni so bili priča strelskemu napadu, v katerem je umrlo 11 oseb, med njimi tudi storilec. Spet drugi so lahko slišali grozljive krike, ki so prihajali iz sosednjih sob, nevedoč, ali bo storilec naposled dosegel tudi njih.

"Počutim se, kot da bi bil vse to le del sanj," je za švedsko televizijo SVT povedala Hellen Werme, ki študira na kampusu Risbergska v Örebru. V času streljanja je bila ravno v učilnici, zato se sprva sploh ni zavedala, kaj se dogaja. "Mislili smo, da nekdo loputa z vrati. Šele po drugem strelu smo ugotovili, da gre za streljanje," je dejala.

Njena učiteljica je takrat zavpila, naj zaprejo vrata in se uležejo na tla. Sledilo je grozljivo čakanje. "Minute so se mi zdele dolge kot ure. Mislila sem na svoje otroke, se spraševala, ali jih bom še kdaj videla. Potem sem pomislila na svoje sošolce in se spraševala, kje se trenutno nahajajo," je povedala.

Za švedski medij je spregovoril tudi eden od učiteljev na šoli, ki je povedal, da se je z nekaj učenci nahajal v jedilnici, ko so iz sosednje sobe zaslišali pok. "Šel sem do vrat in videl učence, kako so se vrgli na tla," je povedal. Tudi sam je na pomoč čakal več kot dve uri. Takrat so v šolo vstopili policisti in jih začeli evakuirati. "Policist mi je dejal, naj zatisnem oči. Ampak hodnik je bil dolg in težko je bilo imeti zaprte oči," je dejal.