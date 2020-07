Bezos po ločitvi še bogatejši

Večina tistih, ki so v tem času še bolj obogateli, prav tako prihaja iz tehnološkega sektorja. Med njimi so izvršni direktor podjetja Tesla Inc. Elon Musk, ki je svojemu premoženju od 1. januarja dodal 23 milijard evrov, in ustanovitelj podjetja Zoom Video Communications Inc. Eric Yuan, čigar bogastvo se je skoraj potrojilo na 11,7 milijarde evrov. Mackenzie Bezos, ki je po razpadu zakona pridobila 4-odstotni delež v Amazonu, je imela v lasti 50,6 milijarde evrov in se je povzpela na 12. mesto Bloombergove lestvice. Pred kratkim je preskočila Alice Walton in Julijo Flesher Koch, in postala druga najbogatejša ženska na svetu, pred njo je tako samo še L’Orealova dedinja Francoise Bettencourt Meyers.

Ni pa vsak milijarder postal še bogatejši. Španec Amancio Ortega Gaona , titan za blagovno znamko hitre mode Zara, je izgubil 17,1 milijarde evrov, kar je največ od vseh na indeksu Bloomberg. Predsednik Berkshire Hathaway Inc. Warren Buffett je izgubil 16,9 milijard evrov, francoski tajkun luksuznih dobrin Bernard Arnault pa 15,7 milijarde evrov.

Skupna neto vrednost 500 najbogatejših ljudi na svetu zdaj znaša 5,28 bilijona evrov, v primerjavi s 5,26 bilijona evrov na začetku leta.