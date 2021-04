Bezos priznal, da bo Amazon moral izboljšati odnos do delavcev

Spletni velikan, ki se že leta upira poskusom ustanavljanja sindikatov, naj bi si odslej prizadeval za boljši odnos do zaposlenih. Takšne so bile vsaj napovedi prvega moža podjetja in najbogatejšega Zemljana Jeffa Bezosa , ki je v četrtek pisno nagovoril delničarje.

Drugi največji zasebni delodajalec v ZDA se sicer že vrsto let sooča kritikami zaradi težkih delovnih pogojev v podjetju, ki zaposluje 800.000 delavcev. Bezos je v nedavni izjavi za javnost zapisal, da so očitki, da so delavci podjetja obravnavani kot roboti, povsem neutemeljeni.

Bezos, ki je za konec letošnjega leta napovedal sestop s položaja predsednika uprave podjetja – slednjega je ustanovil leta 1994 – je dejal, da namerava v novi vlogi izvršnega predsednika poskrbeti za varnejše pogoje v Amazonovih delovnih skladiščih.

"Bezosov odstop ne bo ničesar spremenil, delavci potrebujejo sindikat, to pa je zgolj še en poskus Amazonove službe za stike z javnostmi, ki poskuša zamejiti škodo," je v izjavi dejal Stuart Appelbaum, predsednik trgovinskega sindikata.

Ameriški spletni trgovec se je sicer pred nedavnim opravičil za zanikanje obtožb delavcev, ki so trdili, da so morali med delovnim časom včasih celo urinirati v steklenice. Toda opravičil se ni delavcem, ampak ameriškemu kongresniku Marku Pocanu, ki je podjetje javno napadel na družbenem omrežju. V gigantskem podjetju se že dalj časa soočajo z obtožbami o nehumanih delovnih pogojih, izkoriščanju delavcev, zatiranju organiziranja sindikatov in celo ustanavljanju spletne vojske trolov za obrambo pred kritikami.

Delavci Amazona v Alabami so konec marca glasovali o ustanovitvi sindikata, čemur je ostro nasprotovalo vodstvo podjetja in poskuse zaposlenih tudi obsodilo. Vseeno pa je predlog delavcev na glasovanju padel. 500 glasovnic sploh niso prešteli, saj te ne bi vplivale na končni rezultat glasovanja. Med 3041 oddanimi glasovi se je 1798 delavcev izreklo proti sindikatu, njegovo ustanovitev pa jih je podprlo 738. Zagovorniki delavskega organiziranja so prepričani, da je Amazon s svojim agresivnim pristopom in organizacijo protisindikalnih sestankov vplival na odločitev mnogih zaposlenih.