Bezos ustavil javno podporo Harrisovi, časopis ob 200.000 naročnikov

Ameriški časopisi tradicionalno pred volitvami izrazijo podporo predsedniškim in drugim kandidatom. V uredniškem komentarju opišejo dobre in slabe strani kandidata ter bralcem priporočijo enega ali drugega. Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump letos, tako kot leta 2016 in 2020, pri večjih in uveljavljenih časopisih ni dobil izraza podpore.

Lastnik Amazona in Washington Posta Jeff Bezos trdi, da so takšne podpore nesmiselne in zmanjšujejo zaupanje javnosti v medije. V prispevku za Washington Post, ki ga je kupil leta 2013, zapisal, da je to prava odločitev, ki bo povrnila zaupanje Američanov v medije.

"Medijske podpore kandidatom ne vplivajo na izid volitev. Noben neodločen volivec v Pensilvaniji ne bo dejal, da bo volil tako, kot mu priporoča časopis. Takšne podpore le ustvarjajo vtis pristranskosti," je zapisal.

Zaradi njegove odločitve pa časopis ni izgubil le 200.000 naročnikov, ampak so odstopili tudi trije člani uredniškega odbora.

Odločitev o neobjavi podpore je v petek uradno sprejel glavni izvršni direktor Will Lewis, vendar so novinarji Washington Posta objavili članek na podlagi neimenovanih virov, v katerem piše, da je bila odločitev Bezosova. Uredniški odbor je pred posredovanjem Bezosa sicer že imel pripravljeno besedilo podpore demokratski predsedniški kandidatki.