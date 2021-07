Bezos: Želim se zahvaliti zaposlenim in strankam Amazona, ki so plačali za to

Milijarder Jeff Bezos se je po vrnitvi nazaj na Zemljo zahvalil strankam in zaposlenim v podjetju Amazon, ki so plačali za njegov zasebni polet v vesolje. "Želim se zahvaliti vsem zaposlenim pri Amazonu in vsem strankam podjetja, saj ste prav vi plačali za vse to," je dejal Bezos. Njegova zahvala pa je po večletnih kritikah glede Amazonovega kršenja delovne zakonodaje in izkoriščanju delavcev požela burne odzive.

Po poletu v vesolje in varnem pristanku v Teksasu je najbogatejši človek na svetu Jeff Bezos dejal, da so bila njegova pričakovanja močno presežena. Prav tako pa ga je izkušnja še dodatno usmerila k obvarovanju tega zelenega planeta. "Sami ga uničujemo," je dejal ter dodal, da je imel pogled na Zemljo od zunaj močan vpliv nanj, poroča Sky News. Na novinarski konferenci, ki je sledila pristanku, se je milijarder zahvalil zaposlenim in strankam Amazona za financiranje potovanja družbe Blue Origin v vesolje. "Rad bi se zahvalil vsakemu zaposlenemu v Amazonu in vsaki Amazonovi stranki, ker ste za vse to plačali. Najlepša hvala, to je zelo cenjeno," je dejal.

icon-expand Jeff Bezos FOTO: AP

Bezosova zahvala zaposlenim je sicer požela številne kritike, saj so se v preteklosti v javnosti večkrat pojavili očitki, da podjetje Amazon krši delovno zakonodajo. Kritike so letele na težke delovne pogoje v podjetju, ki zaposluje 800.000 delavcev, prav tako pa se v podjetju že dalj časa soočajo z obtožbami o nehumanih delovnih pogojih, izkoriščanju delavcev, zatiranju organiziranja sindikatov in celo ustanavljanju spletne vojske trolov za obrambo pred kritikami. Tudi članica predstavniškega doma ZDA Alexandria Ocasio-Cortez se je obregnila ob Bezosovo zahvalo delavcem. Na družbenem omrežju je zapisala: "Amazonovi zaposleni so zares plačali za vse to – s svojimi nizkimi plačami, uničevanjem sindikatov, blaznim in nehumanim delovnim mestom ter s tem, da dostavljavci v času pandemije niso imeli zdravstvenega zavarovanja," je zapisala. Dodala je tudi, da so Amazonove stranke za polet plačale s tem, da Amazonu omogočajo, da lahko zlorablja svojo tržno moč in škoduje malim podjetjem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Ali veste, kdo je dejansko šel v vesolje pred 60 leti? Nasa. Zakaj se pretvarjamo, da je to nekaj novega, ko na hrbtu izkoriščanih ljudi v vesolje poleti milijarder, namesto da bi preprosto le plačevali davke in financirali zdravstveno varstvo," je še zapisala Cortezova. Bezos se je zahvalil tudi inženirjem podjetja Blue Origin, da so skupaj z mestom Van Horn v Teksasu zgradili New Shepard.

Bezos je svoje otroške sanje o tem, da bi postal astronavt, dosegel 52 let po dnevu, ko sta astronavta Neil Armstrong in Buzz Aldrin pristala na Luni. Štiričlanska posadka je lahko kratek čas uživala v občutku breztežnosti in prosto plavala po kapsuli. Potovanje je sicer skupaj trajalo 11 minut. V misiji sta se mu pridružila mlajši brat Mark Bezos ter osebi, ki sta postali najmlajša in najstarejša oseba, ki je kadarkoli potovala v vesolje. To sta bila 18-letni nizozemski študent Oliver Daemen in 82-letna vesoljska pionirka Wally Funk. Posadka je s seboj vzela tudi več zgodovinskih predmetov, vključno z očali, ki jih je uporabila Amelia Earhart, ko je letela čez Atlantik. S seboj so vzeli tudi medeninasto medaljo, narejeno iz prvega balona na topli zrak, ki je poletel leta 1783, pa tudi platno z letala, ki sta ga vodila brata Wright – ameriška pionirja letalstva.