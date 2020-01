Savdski princ stoji za vdorom v telefon Jeffa Bezosa?

Sporočilo, ki naj bi vsebovalo videodatoteko, je vsebovalo zlonamerne vsebine, ki so vdrle v telefon, so pokazali rezultati digitalne forenzične analize. Jeff Bezos in savdski kronski princ naj bi si dopisovala preko omenjene aplikacije WhatsApp, 1. maja 2018 pa je bila lastniku Washington Posta poslala sporna datoteka, so za Guardianpotrdili viri. The Financial Times je medtem poročal, da so bile z Bezosovega telefona na ta način odvzete večje količine informacij.

Savdska Arabija je že zanikala, da je bil kronski princ vpleten v vdor v telefon najbogatejšega Zemljana. Veleposlaništvo v ZDA je navedbe medijev označilo za absurdne ter pozvalo k preiskavi, poroča BBC.

Do forenzične analize je sicer prišlo po tem, ko je ameriški tabloid National Enquirer pridobil zasebne podatke, tudi telefonska sporočila in intimne fotografije Bezosa - ta je tabloid obtožil izsiljevanja. Tabloid je nekatera sporočila, ki jih je Bezos pošiljal svoji ljubici, tudi objavil, ravno v času ločitve lastnika Amazona. Pojavilo pa se je vprašanje, kako je tabloid prišel do sporočil in fotografij - v ta namen je bilo izvedenih več preiskav. Ena izmed njih je že marca lani pokazala na povezavo s Savdsko Arabijo in bin Salmanom.