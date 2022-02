Zaradi milijarderjeve superjahte bodo razstavili celo slavni most

Lokalni mediji poročajo, da bo prestižno plovilo visoko kar 40 metrov, zato morajo odstraniti srednji del mostu, ki mu domačini pravijo De Hef.

A poteza je kontroverzna, saj ima železni most dolgo zgodovino in velja za nacionalni spomenik. Med letoma 2014 in 2017 je prestal obširnejša obnovitvena dela, nato pa so zagotovili, da vanj ne bodo več posegali, piše BBC.

V ospredje postavili delovna mesta in ugled mesta

V uradu župana so pojasnili, da so v ospredje postavili delovna mesta, ki jih je omogočila gradnja te superjahte, zavezali pa so se, da bodo most nato vrnili v prvotno stanje. "To je edina pot do morja," je po poročanju tiskovne agencije AFP dejal županov tiskovni predstavnik.

Tudi vodja projekta Marcel Walravens je prepričan, da ne bi bilo smotrno dokončati jahte nekje drugje. Spomnil je na ekonomsko perspektivo in na status Rotterdama kot pomorske prestolnice Evrope. "Ladjedelništvo in z njim povezane dejavnosti so pomemben steber tega območja," je dodal.