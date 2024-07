Bi bili povsem sami na Akropoli? Za 5000 evrov je to mogoče

Sindikat, ki zastopa čuvaje na arheoloških najdiščih, je sporočil, da nasprotuje zasebnim obiskom, ki potekajo mimo običajnih uradnih vodnikov. Sindikat ni dobil "nikakršnih informacij, kako so ti obiski organizirani", je povedala predsednica sindikata Georgia Kondili. "Razumemo, da gre za ukrep finančne narave, vendar bi lahko bil drugačen," je dodala.

Kot je na svoji spletni strani objavilo grško ministrstvo za kulturo, ki upravlja z območjem na vrhu visoke pečine nad prestolnico Atene, bodo zasebni skupinski obiski potekali izven običajnega delovnega časa in so omejeni na največ pet oseb. Predvideni so do štirje skupinski obiski naenkrat, in sicer ob torkih, petkih in sobotah ob 7. uri ali 20. uri.

Na spletni strani Hellenic Heritage je mogoče zasebni ogled Akropole brez vodnika rezervirati od 12. julija dalje, z vodnikom pa od 3. avgusta dalje. Zasebni ogledi so mogoči v angleškem, francoskem, nemškem, grškem, portugalskem, ruskem in španskem jeziku. Po poročanju grških medijev je prvi tovrstni zasebni obisk že potekal minulo soboto. Z zasebnim vodnikom naj bi Akropolo obiskal nek ruski par.

"Obiskovalci bodo za 5000 evrov dobili ekskluzivno priložnost, da zasebno uživajo v popolnem arhitekturnem odsevu grškega duha," še navaja omenjena spletna stran.