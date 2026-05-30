Bi brezplačno živeli na rajskem grškem otoku? Iščejo ljubitelje mačk

Neprofitna organizacija Syros Cats bo septembra odprla prijave za prostovoljce za leto 2027. Zanimanje je ogromno – vsako leto prejmejo več deset tisoč prijav z vsega sveta.
Izbrani prostovoljci dobijo brezplačno sobo v skupnem stanovanju, zajtrk in kritje osnovnih stroškov bivanja. V zameno morajo najmanj mesec dni ostati na otoku in pet dni na teden opravljati približno pet ur dela dnevno.
Prostovoljci skrbijo za hranjenje, čiščenje, oskrbo ranjenih živali in vzdrževanje prostorov. Organizacija posebej poudarja, da gre tudi za fizično in higiensko zahtevno delo, saj je treba preprečevati širjenje okužb med živalmi, poroča focus.de.
Na otoku živi okoli 3000 potepuških mačk
Po ocenah organizacije na Sirosu živi približno 3000 potepuških mačk. Številne se zadržujejo ob zabojnikih za smeti, v zapuščenih hišah ali na praznih zemljiščih, kjer iščejo hrano. Mnoge so podhranjene, bolne ali okužene s paraziti.
Organizacija opozarja, da v Grčiji pogosto primanjkuje ustreznih zavetišč, veterinarske infrastrukture in osebja, zato prostovoljci predstavljajo pomemben del pomoči živalim.
Za tiste, ki bi raje nižje temperature, pa v Italiji raziskovalni center Eurac Research išče prostovoljce, ki bi več tednov brezplačno bivali v gorah na nadmorski višini med 2000 in 2500 metri.
Namen raziskave je preučiti vpliv daljšega bivanja v sredogorju na zdravje ljudi. Udeleženci bi bivali v koči Rifugio Nino Corsi v osrčju narodnega parka Stelvio v Južni Tirolski.
