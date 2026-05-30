Bi brezplačno živeli na rajskem grškem otoku? Iščejo ljubitelje mačk

Neprofitna organizacija Syros Cats bo septembra odprla prijave za prostovoljce za leto 2027. Zanimanje je ogromno – vsako leto prejmejo več deset tisoč prijav z vsega sveta.

Izbrani prostovoljci dobijo brezplačno sobo v skupnem stanovanju, zajtrk in kritje osnovnih stroškov bivanja. V zameno morajo najmanj mesec dni ostati na otoku in pet dni na teden opravljati približno pet ur dela dnevno.

Prostovoljci skrbijo za hranjenje, čiščenje, oskrbo ranjenih živali in vzdrževanje prostorov. Organizacija posebej poudarja, da gre tudi za fizično in higiensko zahtevno delo, saj je treba preprečevati širjenje okužb med živalmi, poroča focus.de.