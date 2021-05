V Rimu postavili avtomat, ki v treh minutah speče svežo pico

"Ko sem prvič videl napravo in si ogledal, kako deluje, sem se zaljubil vanjo ," pripoveduje. "Veliko sem poizvedoval in se dogovarjal z različnimi dobavitelji, da bi zagotovil sestavine najvišjih kakovosti ."

Avtomat Pizza Mr. Go, ki stoji na ulici Via Catania blizu trga Piazza Bologna v Rimu, mimoidočim ponuja štiri različne vrste pic, ki stanejo med 4,5 in 6 evri. Med njimi je tudi klasična margerita, ki so jo izumili leta 1889 v Neaplju, poroča Guardian.

Med ljudmi mešani odzivi

Ideja je bila med ljubitelji pic v mestu, kjer številne prodajalne na ulicah strežejo "pizza al taglio" (pico na kos ), sprejeta z mešanimi občutki radovednosti in nezaupljivosti.

"Nikoli ne bi jedel pice iz avtomata, to je grozno," je povedal eden od mimoidočih.

"Mogoče ima dober okus, a meni ni do tega, raje grem v picerijo!" je menila 25-letnaFrancesca Giuliani.

Alexandra, še ena mimoidoča, pa je dodala, da je pravzaprav žalostno gledati pice, ki nastajajo v avtomatih.

Na drugi strani pa imajo ljudje tudi pozitivne odzive. "Koristno je, če si lačen ponoči in nimaš druge opcije," je povedal Giorgio Girgis.

Luigi Sadano, mlad poslovnež, pa je nad konceptom tako navdušen, da bi ga razširil tudi drugod po Rimu. "Trg prodajnih avtomatov se hitro razvija. Če ljudje hočejo jesti pico ob štirih zjutraj, jo lahko – to je naš prijatelj in ne sovražnik," je ocenil.

Bucolo zavrača očitke, da avtomat jemlje delo ljudem

V Italiji sicer obstajajo še trije takšni avtomati – eden v Kalabriji, drugi na Sardiniji in tretji v Markah. A vsi stojijo v zaprtih prostorih, kot so nakupovalni centri. Bucolov avtomat je tudi edini, ki deluje 24 ur.

"Hotel sem zapolniti luknjo na tržišču in strankam ponuditi nekaj, česar jim drugi še niso – ogromno ljudi me je klicalo, še posebej tisti, ki delajo v nočnih izmenah, in me spodbujalo pri tem. Zanje je to zelo dobra rešitev, ker so lačni, ko je še vse zaprto," še pravi Bucolo. Razočaran je, ker se ljudje iz njegove ideje norčujejo, ne da bi pico sploh poskusili.

Zavrača tudi očitke, da s tem jemlje delo in zaslužek picopekom. Kot še pravi, se niti ne trudi, da bi avtomat repliciral pravo tradicionalno italijansko pico. "Zmotno je mnenje, da je to napad na picopeke ali da jih bo to pahnilo v krizo. Končni izdelek iz avtomata seveda ni enak pici, kot jo naredijo oni," priznava."Je neka mešanica med pico in piadino."

Angelo Iezzi, predsednik italijanske zveze pic, je dejal, da je do takšnih avtomatov zadržan."Inovacije in tehnologija gredo z roko v roki, a tudi kakovost mora biti," je dejal.

"Razlika je v okusu – poskusiš pico iz avtomata, nato pa prideš sem in poješ pravo pico," pa dodaja Sebastiano Di Troia, ki ima v bližini picerijo.