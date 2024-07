Bi kupili šest hektarjev velik otok z zasebno plažo in 15 duhovi?

Otok ima sicer več kot 2000 let zgodovine, zapisi o prvi stavbi na otoku segajo vse do leta 1135, je pojasnil trenutni lastnik in lokalni poslovnež Morgan Phillips. "Otok je imel za svoj čas neverjetno obrambo, verjetno zato španska armada nikoli ni prišla sem," je povedal ponosno.

Otok je bil sicer več kot 100 let uporabljen predvsem kot vojaška baza, na njem pa so še vedno tudi topovi iz 18. stoletja, stara vojaška poslopja, topniške baterije, jaški in podzemna skladišča smodnika.

Otok se imenuje po siru Francisu Drakeu, ki je leta 1577 z njega izplul, da bi potoval okoli sveta.

Sicer pa lastnik ne bo nikoli sam, saj na otoku domnevno živi tudi 15 duhov, vsi naj bi bili nekdanji vojaki. "Če verjamete medijem, ki pridejo na otok, so bili vsi pripadniki britanskih enot," je pojasnil Phillips in dodal, da so tu, da zaščitijo otok in ljudi. "To so počeli, ko so bili živi, in to še vedno počnejo," je pripomnil.

Kot pravi, se je na otoku zgodilo že dovolj nenavadnih stvari, da je prepričan, da je res nekaj na tem, da bi lahko bile na otoku prisotne višje sile. "Videl sem dovolj, da lahko rečem, da se tukaj dogajajo stvari, ki jih enostavno ne znamo pojasniti. Ampak vedno gre za lepe stvari," je vztrajal.