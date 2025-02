Bi papež Frančišek lahko odstopil? 'Vse je mogoče'

Kljub temu bo trajalo še nekaj časa, da bodo lahko potrdili, ali terapije z zdravili delujejo. Kot pravijo zdravniki, bi lahko okrevanje po pljučnici pri tako krhkem bolniku trajalo tudi do dva tedna.

Vatikan je v četrtek poročal o "rahlem izboljšanju" kliničnega stanja papeža Frančiška , ki je zaradi obojestranske pljučnice že teden dni hospitaliziran. "Noč je minila dobro, zjutraj pa je papež vstal in zajtrkoval," so na kratko sporočili dan pozneje.

Frančiška so po poslabšanju bronhitisa v rimsko bolnišnico Gemelli sprejeli pred tednom dni. Zdravniki so pozneje diagnosticirali zapleteno okužbo dihal, ki vključuje bakterije, viruse in pojav pljučnice v obeh pljučnih krilih.

So pa v tem času spregovorili nekateri kardinali, ki so naslovili eno najpogosteje zastavljenih vprašanj – bi lahko papež, če se bolezen poslabša, odstopil? Kanonsko pravo sicer ne narekuje postopkov, če bi papež prišel do točke, ko svojih dolžnosti ne bi mogel več opravljati.

"Vse je mogoče," je po poročanju agencije AP v četrtek dejal kardinal Jean-Marc Aveline, nadškof Marseilla v Franciji, medtem ko je kardinal Gianfranco Ravasi dejal, da je to zelo verjetna možnost. "Ni dvoma, da bi se Frančišek, če pride do situacije, ko bi bila njegova zmožnost neposrednega stika z ljudmi ogrožena, lahko odločil za odstop," je dejal.