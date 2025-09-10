Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Bi lahko preiskava zaradi zadnje umetnine razkrila identiteto Banksyja?

London, 10. 09. 2025 20.13 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
3

V ponedeljek se je na fasadi kraljevega sodišča v Londonu pojavila nova poslikava uličnega umetnika Banksyja. Ta je prikazovala sodnika, ki s sodniškim kladivom napada protestnika. Umetnino so še isti dan zakrili, zdaj pa so jo začeli odstranjevati. Metropolitanska policija je sprožila preiskavo zaradi kaznivega dejanja povzročitve škode na stavbi pod spomeniškim varstvom, kar pomeni, da bi lahko bila razkrita identiteta skrivnostnega umetnika.

Londončane je v ponedeljek zjutraj s fasade kraljevega sodišča pozdravila nova Banksyjeva poslikava. Na njej je bil upodobljen sodnik v togi in z lasuljo na glavi, ki v roki vihti sodniško kladivo, s katerim se je spravil nad protestnika, ki leži na tleh in v rokah drži okrvavljen transparent. Umetniško delo je Banksyjev odziv na vse večjo represijo nad pro-palestinskimi protesti v Združenem kraljestvu. Pojavila pa se je po vikendu, ko je policija aretirala skoraj 900 miroljubnih protestnikov, ki nasprotujejo vladni uvrstitvi organizacije Palestine Action na seznam terorističnih organizacij. 

A še isti dan so oblasti umetniško delo zakrile in pred steno postavile policista in varnostnika. Forenziki so poslikavo dokumentirali, nato pa je Sodna služba Združenega kraljestva sprejela sklep, da se umetniško delo odstrani, ker je stavba spomeniško zaščitena, poroča Sky News

24 ur po nastanku so nato poslikavo začeli odstranjevati, odstranjevanje pa se je nadaljevalo tudi danes. 

"Sodišče briše Banksyjevo poslikavo tako kot briše našo pravico do protesta," je ob posnetkih odstranjevanja poslikave zapisala neprofitna organizacija Good Law Project na družbenem omrežju X. "Utišanje umetniškega dela o utišanju protesta? Morda so se našli v tem," so dodali. 

Banksy je z objavo umetniškega dela na Instagramu potrdil, da je njen avtor. Ob fotografiji dela je zapisal le: "Kraljevo sodišče. London." 

Preberi še Banksy z novo stvaritvijo kritiko uperil v sodišče, poslikavo že pokrili

 

Bi lahko preiskava končno razkrila Banksyjevo identiteto?

Metropolitanska policija je potrdila, da so sprožili preiskavo kaznivega dejanja povzročitve škode, piše britanski Metro. To pomeni, da bi lahko bila razkrita identiteta umetnika, ki je že 25 let anonimen. 

Če bo zadeva namreč prišla do sodišča, bo moral umetnik tam javno potrditi svoje uradno ime. 

Za škodo, manjšo od 5000 funtov (5780 evrov), je najvišja zagrožena kazen trije meseci zapora ali globa v višini 2500 funtov (2890 evrov), poroča Metro

Umetnik, čigar identiteta je neznana in je vir nenehnih ugibanj, je znan po svojih pogosto družbeno-kritičnih poslikavah in performansih. Z njimi pogosto izraža kritiko do vladnih politik, vojn in kapitalizma.

Njegovo umetniško delo Ljubezen je v smetnjaku – ki se je po prodaji leta 2018 razrezalo – je bilo leta 2021 prodano na dražbi za 18,5 milijona funtov (21,4 milijona evrov).

preiskava umetnina banksy identiteta london
Naslednji članek

Protestniki zažgali hišo, zgorela žena nekdanjega predsednika vlade

Naslednji članek

Proizvajalec zdravila Ozempic bo ukinil 9000 delovnih mest

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blue3dragon
10. 09. 2025 21.24
Meni je bila umetnina všeč, resnična in cinična. Bravo
ODGOVORI
0 0
Veščec
10. 09. 2025 21.05
+0
Ni panike bo naslikou isto,ampak na bekingemsko palačo
ODGOVORI
1 1
Zmaga Ukrajini
10. 09. 2025 20.52
+2
Pustite ga na miru! In..."povzročitve škode na stavbi..."??? Saj se hecajo, a ne? Naj se ti kekci pozanimajo po koliko se vrednotijo Banksyjeve umetnine, preden krulijo neumnosti. Jim je pa hudo stopil na žulje in jim pridržal ogledalo. Bravo Banksy😘.
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215