Bi lahko preiskava zaradi zadnje umetnine razkrila identiteto Banksyja?

Londončane je v ponedeljek zjutraj s fasade kraljevega sodišča pozdravila nova Banksyjeva poslikava. Na njej je bil upodobljen sodnik v togi in z lasuljo na glavi, ki v roki vihti sodniško kladivo, s katerim se je spravil nad protestnika, ki leži na tleh in v rokah drži okrvavljen transparent. Umetniško delo je Banksyjev odziv na vse večjo represijo nad pro-palestinskimi protesti v Združenem kraljestvu. Pojavila pa se je po vikendu, ko je policija aretirala skoraj 900 miroljubnih protestnikov, ki nasprotujejo vladni uvrstitvi organizacije Palestine Action na seznam terorističnih organizacij.

A še isti dan so oblasti umetniško delo zakrile in pred steno postavile policista in varnostnika. Forenziki so poslikavo dokumentirali, nato pa je Sodna služba Združenega kraljestva sprejela sklep, da se umetniško delo odstrani, ker je stavba spomeniško zaščitena, poroča Sky News.

24 ur po nastanku so nato poslikavo začeli odstranjevati, odstranjevanje pa se je nadaljevalo tudi danes.