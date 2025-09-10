Bi lahko preiskava zaradi zadnje umetnine razkrila identiteto Banksyja?

- FOTO: AP
Londončane je v ponedeljek zjutraj s fasade kraljevega sodišča pozdravila nova Banksyjeva poslikava. Na njej je bil upodobljen sodnik v togi in z lasuljo na glavi, ki v roki vihti sodniško kladivo, s katerim se je spravil nad protestnika, ki leži na tleh in v rokah drži okrvavljen transparent. Umetniško delo je Banksyjev odziv na vse večjo represijo nad pro-palestinskimi protesti v Združenem kraljestvu. Pojavila pa se je po vikendu, ko je policija aretirala skoraj 900 miroljubnih protestnikov, ki nasprotujejo vladni uvrstitvi organizacije Palestine Action na seznam terorističnih organizacij.
A še isti dan so oblasti umetniško delo zakrile in pred steno postavile policista in varnostnika. Forenziki so poslikavo dokumentirali, nato pa je Sodna služba Združenega kraljestva sprejela sklep, da se umetniško delo odstrani, ker je stavba spomeniško zaščitena, poroča Sky News.
24 ur po nastanku so nato poslikavo začeli odstranjevati, odstranjevanje pa se je nadaljevalo tudi danes.
"Sodišče briše Banksyjevo poslikavo tako kot briše našo pravico do protesta," je ob posnetkih odstranjevanja poslikave zapisala neprofitna organizacija Good Law Project na družbenem omrežju X. "Utišanje umetniškega dela o utišanju protesta? Morda so se našli v tem," so dodali.
Banksy je z objavo umetniškega dela na Instagramu potrdil, da je njen avtor. Ob fotografiji dela je zapisal le: "Kraljevo sodišče. London."
Bi lahko preiskava končno razkrila Banksyjevo identiteto?
Metropolitanska policija je potrdila, da so sprožili preiskavo kaznivega dejanja povzročitve škode, piše britanski Metro. To pomeni, da bi lahko bila razkrita identiteta umetnika, ki je že 25 let anonimen.
Če bo zadeva namreč prišla do sodišča, bo moral umetnik tam javno potrditi svoje uradno ime.
Za škodo, manjšo od 5000 funtov (5780 evrov), je najvišja zagrožena kazen trije meseci zapora ali globa v višini 2500 funtov (2890 evrov), poroča Metro.
Umetnik, čigar identiteta je neznana in je vir nenehnih ugibanj, je znan po svojih pogosto družbeno-kritičnih poslikavah in performansih. Z njimi pogosto izraža kritiko do vladnih politik, vojn in kapitalizma.
Njegovo umetniško delo Ljubezen je v smetnjaku – ki se je po prodaji leta 2018 razrezalo – je bilo leta 2021 prodano na dražbi za 18,5 milijona funtov (21,4 milijona evrov).
