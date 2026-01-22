Bi lahko ZDA namesto celotne Grenlandije dobile (le) del nje?

Severnoatlantsko zavezništvo Nato je sicer sporočilo, da v pogovorih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom o "sporazumu" niso popustili glede suverenosti Grenlandije, piše Sky News. Generalni sekretar Mark Rutte naj namreč ne bi predlagal nobenega kompromisa glede te točke. A kaj je torej pomirilo Trumpa, da je umaknil svoje grožnje in nastopil z bolj spravljivo retoriko?

Trump, forum FOTO: AP

Kaj je pomirilo Trumpa?

Voditelja naj bi sicer sinoči oblikovala "okvir prihodnjega dogovora glede Grenlandije". Podrobnosti so za zdaj nejasne, diplomatski viri pa so za CBS povedali, da naj ne bi šlo za dogovor o ameriškem nadzoru ali lastništvu tega avtonomnega danskega ozemlja. Trump je sicer v pogovoru z novinarji namignil, da bi lahko dogovor vključeval pravice do redkih kamnin in mineralov na Grenlandiji, nakazal pa je tudi, da bi lahko uvedli sodelovanje pri obrambnem sistemu. "To je ultimativni dolgoročni dogovor, ki vse postavlja v dober položaj, še posebej kar zadeva varnost in minerale," je dejal.

V Davosu je sicer med svojim govorom evropskim voditeljem sporočil, da se ne bo zadovoljil z ničimer manj kot je ameriško lastništvo Grenlandije.

ZDA 1. februarja ne bodo uvedle 10-odstotnih carin Danski, Norveški, Švedski, Franciji, Nemčiji, Združenemu kraljestvu, Nizozemski in Finski.

Po informacijah New York Timesa naj bi sicer v diplomatskih krogih razmišljali o možnosti, po kateri bi Združene države Amerike pridobile suverenost nad manjšimi deli grenlandskega ozemlja, tam pa bi vzpostavile vojaške baze. Šlo bi za podoben status, kot ga ima Združeno kraljestvo nad svojimi bazami na Cipru.

'Nato nima mandata za pogajanja o Grenlandiji'

Predstavnica Nata Allison Hart je medtem dejala, da bodo pogajanja med Dansko, Grenlandijo in Združenimi državami potekala tudi naprej, skupen cilj pa naj bi bilo zagotoviti, "da Rusija in Kitajska nikoli ne bosta pridobili oporišča – gospodarskega ali vojaškega – na Grenlandiji".

Grenlandija FOTO: AP