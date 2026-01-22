Naslovnica
Tujina

Bi lahko ZDA namesto celotne Grenlandije dobile (le) del nje?

22. 01. 2026 08.25

Avtor:
M.P.
Grenlandija

Ameriški predsednik Donald Trump je po sredinem pogovoru s šefom Nata Markom Ruttejem preklical grožnjo z dodatnimi carinami za več evropskih držav, prav tako je sporočil, da ZDA Grenlandije ne bodo prevzele s silo. Zakaj se je umaknil? Kaj je dobil v zameno za bolj umirjeno retoriko in umik groženj? Kaj ga je "pomirilo"?

Severnoatlantsko zavezništvo Nato je sicer sporočilo, da v pogovorih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom o "sporazumu" niso popustili glede suverenosti Grenlandije, piše Sky News. Generalni sekretar Mark Rutte naj namreč ne bi predlagal nobenega kompromisa glede te točke. A kaj je torej pomirilo Trumpa, da je umaknil svoje grožnje in nastopil z bolj spravljivo retoriko?

Trump, forum
Trump, forum
FOTO: AP

Kaj je pomirilo Trumpa?

Voditelja naj bi sicer sinoči oblikovala "okvir prihodnjega dogovora glede Grenlandije". Podrobnosti so za zdaj nejasne, diplomatski viri pa so za CBS povedali, da naj ne bi šlo za dogovor o ameriškem nadzoru ali lastništvu tega avtonomnega danskega ozemlja.

Trump je sicer v pogovoru z novinarji namignil, da bi lahko dogovor vključeval pravice do redkih kamnin in mineralov na Grenlandiji, nakazal pa je tudi, da bi lahko uvedli sodelovanje pri obrambnem sistemu. "To je ultimativni dolgoročni dogovor, ki vse postavlja v dober položaj, še posebej kar zadeva varnost in minerale," je dejal.

V Davosu je sicer med svojim govorom evropskim voditeljem sporočil, da se ne bo zadovoljil z ničimer manj kot je ameriško lastništvo Grenlandije.

ZDA 1. februarja ne bodo uvedle 10-odstotnih carin Danski, Norveški, Švedski, Franciji, Nemčiji, Združenemu kraljestvu, Nizozemski in Finski.

Po informacijah New York Timesa naj bi sicer v diplomatskih krogih razmišljali o možnosti, po kateri bi Združene države Amerike pridobile suverenost nad manjšimi deli grenlandskega ozemlja, tam pa bi vzpostavile vojaške baze. Šlo bi za podoben status, kot ga ima Združeno kraljestvo nad svojimi bazami na Cipru.

'Nato nima mandata za pogajanja o Grenlandiji'

Predstavnica Nata Allison Hart je medtem dejala, da bodo pogajanja med Dansko, Grenlandijo in Združenimi državami potekala tudi naprej, skupen cilj pa naj bi bilo zagotoviti, "da Rusija in Kitajska nikoli ne bosta pridobili oporišča – gospodarskega ali vojaškega – na Grenlandiji".

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: AP

Da je bilo srečanje s Trumpom dobro, a da jih čaka še veliko dela, je medtem ocenil Rutte, danski zunanji minister Lars Løkke Rasmussen pa je dejal, da so Trumpovi signali pomirjujoči: "Dejal je, da bo začasno ustavil trgovinsko vojno. Dejal je, da ne bo napadel Grenlandije. To so pozitivna sporočila."

Veliko ostreje pa so sporočila po pogovoru med Trumpom in Ruttejem ter nagovor ameriškega predsednika v Davosu sprejeli na sami Grenlandiji. Grenlandska poslanka v danskem parlamentu Aaja Chemnitz Larsen je dejala, da Nato nima mandata za pogajanja o čemer koli v zvezi z Grenlandijo brez sodelovanja Grenlandcev. "Nič o nas brez nas," je zapisala in zamisel, da bi zavezništvo odločalo o suverenosti Grenlandije ali mineralnem bogastvu, označila za "popolnoma nesprejemljivo".

Enako je dejal danski poslanec Sascha Faxe, ki je za Sky News povedal, da sporazum, ki ga omenja Trump, ni resničen: "Brez sodelovanja Grenlandije ne more biti sporazuma. Zelo jasni so - Grenlandija ni naprodaj."

KOMENTARJI12

pepe007
22. 01. 2026 11.13
Ni se veliko spremenilo, nova kolonialna sila hoče drugi kolonialni sili vzeti kolonijo. Grenlandija bi kvečjemu sodila h Kanadi, ne pa k Danski ali ZDA.
Odgovori
0 0
T-I-T-O
22. 01. 2026 10.52
Da sem jaz glavni vam nebi dovolil da delate VOJAŠKO bazo v Gerlandiji ,sedaj bi vas jaz dal v Hag v državno aretacijo in odvzem naredil da niste več predsednik ZDA,ker samo gledate ki bi vojno naredili,zaslužili in itd....tudi pri mojem očeti ste opleli z svojo Melanjo,
Odgovori
+1
1 0
golobnadob
22. 01. 2026 11.11
Popušča pecilni?
Odgovori
0 0
totnhem
22. 01. 2026 10.42
Pridi v Slovenijo pa jo napravi slovensko,da naženeš prišleke albance in srbe ven,in naredi Ljubljano spet Slovensko.
Odgovori
+2
2 0
JanezNovakJohn
22. 01. 2026 10.34
So se že podelali in Danci in ostali Evropejci. Žal je Trump najbolj kavbojski.
Odgovori
+2
3 1
JanezNovakJohn
22. 01. 2026 10.37
Brezkompromisni nasilnež, ki povsod zahteva ogromno tujega in dobi... (zrno po zrno). Ameriška vojaška industrija pa laufa.
Odgovori
+5
5 0
Primula1
22. 01. 2026 10.26
Nič ne bo dobil. Če se takoj ne umiri, se prepove ameriške baze po ozemlju EU. Pika. Zdaj pa, Donald, ali boš ustavil konje, ali pa spokaj svoje ljudi iz naše zemlje.
Odgovori
+1
5 4
JanezNovakJohn
22. 01. 2026 11.04
EU nima na krovu voditeljev kova Trump, Orban, Melonijeva, Tusk, Putin. Brezkompromisni kavboji.
Odgovori
0 0
big_foot
22. 01. 2026 10.25
Da bi Trump dobil del Grenlandije..... to je enako kot da bi bila tvoja punca samo malo noseča. NIČ nima za dobit... niente... še spoka naj vse svoje baze nazaj čez atlantik. Za naše EU politike pa bi bil čas da se jim moda spustijo v mošnjo pa nehajo klečeplazit pred tem oslom ker nimamo na kaj. Zmente se z rusi da pridemo do energentov, potem pa se obrnit proti ostalemu svetu, amerika pa naj kar ostane sama izolirana s tem oslom na čelu
Odgovori
+2
5 3
jank
22. 01. 2026 10.24
Vdani lakaj Rutte je bil priročna figura, ki jo je lahko Tramp uporabil, da je lahko splezal iz dreka, v katega se je sam vedno bolj globoko pogrezal. Prav smešno se je obesil nanj. Rutte kot šef NATA nima nobenih pristojnosti glede carin in ozemlja Grenlandije.
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
22. 01. 2026 10.21
Ravno o tem sem razmišljal 2 dni nazaj. Ali bo severni man naseljeni del Grenlandije mogoče pripadel USA
Odgovori
0 0
Nightingale
22. 01. 2026 10.13
Pes ki laja, ne grize...
Odgovori
+1
3 2
