'Bi me radi videli golega?' Prve slike skrivnostnega ruskega letala

Na spletu so se pojavile prve slike novega ruskega letala pete generacije, ki so ga precej dolgo skrivali, čeprav so vsi vedeli, da ga izdelujejo. Ni jasno, če gre za pravo letalo ali pa zgolj maketo, pa tudi pojav fotografij ni slučajnost – čez nekaj dni ga bodo namreč tudi uradno predstavili.

icon-expand Pod eno od slik MiG-a XX je podjetje Rostec napisalo: "Bi me radi videli golega?" 20. julija bodo na tem letališču predstavili letalo. FOTO: Rostec

Rusko podjetje Združena letalska korporacija, v katerem so med drugim podjetja Berijev, Iljušin, Irkut, Suhoj, Mikojan-Gurjevič, torej smetana ruskega letalstva, je pred dnevi predstavilo prvi video tega novega letala. Videti nismo mogli veliko, saj ga skrivajo in pravzaprav pripravljajo marketinško kampanjo do uradne predstavitve 20. julija na moskovskem letalskem prodajnem sejmu MAKS. Ta kampanja projekt novega letala predstavlja pod Projekt Šah-mat.

Na videu, ki je bil naložen 13. julija na YouTube kanalu podjetja, je videti, da gre verjetno za manjše do srednje lovsko letalo, nekje v velikosti ameriškega letala F-35, in manjše od kitajskega letala pete generacije. Ni še jasno, če gre za maketo, je pa očitno, da letalo na pisti ni bilo slučajno, saj je do takrat bilo varno spravljeno v hangarju, daleč od javnosti. Tako je "čakalo" pripravljeno in popolnoma zakrito na mimoidočega fotografa, ki je ujel to prekrito ptico. Glavni razvijalec je ravno podjetje Mikojan-Gurjevič.

Prav tako kaže, da letalo "ponujajo" Združenim arabskim Emiratom, Indiji, Vietnamu in Argentini, saj so v njih nastopali njihovi piloti. Letalo je fotograf ujel na mednarodnem letališču Žukovski 15. julija, nedaleč od Moskve, kjer bo MAKS tudi potekal. Kot pravijo na Drive in Aviationist, samo letalo in njegova oblika ne presenečata, saj spominja na praktično vsa letala pete generacije do zdaj. Zanimiv in izrazit trup malo spominja na Lockheedovo letalo YF-12, a precej počasnejše. Letalo naj bi sicer imelo en motor, a tega s slik ni možno potrditi, je pa zelo verjetno, saj so na to namigovali tudi ruski razvijalci.

Letalo pa prav tako ni presenečenje, saj so podobne dizajne razvijali že v 90. letih v podjetju Mikojan-Gurjevič. Slednje je imelo v razvoju letalo MiG projekt 1.44, katerega razvoj so prekinili leta 2000 zaradi pomanjkanja financiranja. Nato so v naslednjih desetletjih razvijali nov koncept LMFS – lahko multifunkcijsko bojno letalo, ki naj bi nadomestilo MiG-29, MiG-35. LMFS je precej podoben temu pokritemu letalu, zato ni jasno, a je to dejansko LMFS ali pa mogoče letalo, ki je bilo razvito na osnovi tega letala.

Koncept LMFS. FOTO: MiG