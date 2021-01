Bi preživeli sedem dni ob gledanju filmov na samotnem otoku?

Ko so kinematografi po svetu zaradi pandemije covida-19 zaprli svoja vrata in so morali številni filmski festivali preiti k digitalnim različicam, so se organizatorji filmskega festivala v Göteborgu odločili, da bodo enemu izbrancu ponudili povsem drugačno izkušnjo – poimenovali so jo The Isolated Cinema (Osamljeni kinematograf).

Izbranega srečneža bodo s čolnom odpeljali na švedski otok z značilnim svetilnikom Pater Noster, ki ga je umetniški vodja festivala Jonas Holmberg označil za enega najlepših in najbolj dramatičnih krajev, kar jih pozna. Tam ga bodo za en teden, od 30. januarja do 6. februarja, namestili v hišico nekdanjega oskrbnika svetilnika in mu na ogled ponudili letošnji izbor filmov. A pozor, pri sebi ne bo smel imeti telefona, prenosnega računalnika, knjige ali katerega koli drugega motečega faktorja.

Holmberg je za CCN Travel povedal, da je zamisel dobil v času pandemije, ko ljudje uteho iščejo v gledanju filmov. "Zanima nas, kako se odnos občinstva do filmov spreminja v različnih okoliščinah, in to razmerje si želimo raziskati tako, da ga popeljemo v skrajnost – da osebo za en teden osamimo na majhni skali sredi oceana s filmi kot edino družbo."

Interesenti se lahko prijavijo po spletu – vse, kar morajo storiti, je, da po elektronski pošti sporočijo, kdo so in zakaj jih ta izkušnja zanima. Časa za prijavo imajo do 17. januarja. Organizatorji pravijo, da so že dobili ogromno prijav z vsega sveta.