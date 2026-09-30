Bi se Britanci lahko vrnili v EU?

Ob tem je izstop države iz Evropske unije, ki se je po predhodnem referendumu zgodil leta 2020, okrivil za izgubo nadzora nad priseljevanjem in gospodarstvom ter menil, da trenuten odnos s povezavo ni dovolj dober.

Burnham, ki je vodenje vladajočih laburistov in vlade prevzel julija, je v torek na kongresu stranke napovedal preučitev tesnejših odnosov z Evropsko unijo. O tem bosta strani razpravljali na vrhu, ki je predviden do konca tega leta.

V pogovoru za radio BBC je kasneje pojasnil, da ne želi, da bi vprašanje odnosa z EU "obviselo", saj da želi jasnost glede poti države v prihodnjem desetletju. Na vprašanje, če želi, da bi se Velika Britanija ponovno pridružila EU, je odgovoril, da želi "preučiti možnosti".

"Lahko ostanemo, kot smo. To je zagotovo možnost, če ljudje mislijo, da je to pravo mesto," je dejal. "Lahko preučimo, kar je (nekdanji finančni minister) George Osborne dejal o carinski uniji, lahko preučimo, kar so liberalni demokrati na svojem kongresu rekli o enotnem trgu, lahko pa gremo do konca," je odgovoril.

Program laburistov pred volitvami leta 2024, na katerih so se vrnili na oblast, je sicer izključeval tako vnovično pridružitev carinski uniji, enotnemu trgu ali vrnitvi svobodnega gibanja z območjem EU. A Burnham je nakazal, da je pripravljen v prihodnje priporočiti ravnanje izven okvira teh omejitev. "Očitno obstajajo možnosti, o katerih je treba razmisliti, in preučiti moramo, kaj je izvedljivo in kaj bi bili argumentu za in proti vsake od njih," je še dejal za BBC.