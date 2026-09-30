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Bi se Britanci lahko vrnili v EU?

London, 30. 09. 2026 09.36 pred 34 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.V. STA
Andy Burnham

Skoraj šest let po brexitu, ko je Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, pa iz Londona prihaja zdaj drugačna retorika. Premir Andy Burnham je namreč namignil, da bi bila "ponovna pridružitev EU" ena od možnosti, ki jih bo vlada v prihodnje preučevala. Da o tem resno razmišlja kaže tudi njegova izjava, da je brexit državi prinesel več slabega kot dobrega.

Burnham, ki je vodenje vladajočih laburistov in vlade prevzel julija, je v torek na kongresu stranke napovedal preučitev tesnejših odnosov z Evropsko unijo. O tem bosta strani razpravljali na vrhu, ki je predviden do konca tega leta.

Ob tem je izstop države iz Evropske unije, ki se je po predhodnem referendumu zgodil leta 2020, okrivil za izgubo nadzora nad priseljevanjem in gospodarstvom ter menil, da trenuten odnos s povezavo ni dovolj dober. 

Andy Burnham
Andy Burnham
FOTO: AP

V pogovoru za radio BBC je kasneje pojasnil, da ne želi, da bi vprašanje odnosa z EU "obviselo", saj da želi jasnost glede poti države v prihodnjem desetletju. Na vprašanje, če želi, da bi se Velika Britanija ponovno pridružila EU, je odgovoril, da želi "preučiti možnosti".

"Lahko ostanemo, kot smo. To je zagotovo možnost, če ljudje mislijo, da je to pravo mesto," je dejal. "Lahko preučimo, kar je (nekdanji finančni minister) George Osborne dejal o carinski uniji, lahko preučimo, kar so liberalni demokrati na svojem kongresu rekli o enotnem trgu, lahko pa gremo do konca," je odgovoril.

Program laburistov pred volitvami leta 2024, na katerih so se vrnili na oblast, je sicer izključeval tako vnovično pridružitev carinski uniji, enotnemu trgu ali vrnitvi svobodnega gibanja z območjem EU. A Burnham je nakazal, da je pripravljen v prihodnje priporočiti ravnanje izven okvira teh omejitev. "Očitno obstajajo možnosti, o katerih je treba razmisliti, in preučiti moramo, kaj je izvedljivo in kaj bi bili argumentu za in proti vsake od njih," je še dejal za BBC.

Brexit
Brexit
FOTO: AP

Po njegovem mnenju je brexit kriv tudi za izgubo nadzora nad priseljevanjem ter gospodarstvom. Konservativci mu sicer očitajo, da želi znova odpreti "stare rane z obujanjem spopadov iz obdobja brexita". Namestnik vodje je dejal, da "laburisti ne morejo krivde za svoje katastrofalne gospodarske odločitve pripisati glasovanju, ki je potekalo pred več kot desetletjem". "Poleg tega nas že skozi stranska vrata vlečejo v Evropsko unijo s svojim ponovnim približevanjem EU."

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KOMENTARJI4

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islamint
30. 09. 2026 10.31
Ni govora. Kar so si v teh letih nakopali, naj rešujejo sami.
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0 0
Nace Štremljasti
30. 09. 2026 10.20
jih ne rabimo,lahko se pa priključijo zda,imajo ista mišljenja...
Odgovori
+0
1 1
Zaklenjena resnica
30. 09. 2026 10.15
Hvala, ne
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
30. 09. 2026 10.12
Upajmo da ne. Britanija je trenutno najbolj nevarna islamska država na svetu. Avtohtoni prebivalci tam več nimajo nobenih pravic. Vse je v rokah migrantov.
Odgovori
+1
3 2
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