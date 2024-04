Bi se odrekli svojemu telefonu v zameno za brezplačno steklenico vina?

In tisti, ki se za to odločijo, so lahko brez skrbi. Njihove mobilne naprave so na varnem, v posebni škatli pod ključem pri vhodu. Ko predajo telefon, ključ pokažejo natakarju in ta jim ponudi steklenico vina.

To pa še ni vse, kar ta restavracija ponuja. Stranke lahko napišejo svoje mnenje o celotni izkušnji, tisti, ki pa bodo napisali najbolj kreativno in zanimivo oceno, bodo naslednji obrok dobili brezplačno.

Odziv na idejo brez mobilnega telefona je bil zelo pozitiven, je pojasnil lastnik. "90 odstotkov strank se odloči, da pusti telefone pod ključem. Res je čudovito videti, kako se ljudje pogovarjajo med seboj, namesto da bi si ogledovali fotografije ali odgovarjali na sporočila na telefonu."

Restavracija Al Condominio naj bi bila prva restavracija v regiji Veneto, ki je sprejela takšno pobudo, čeprav v Italiji obstajajo tudi drugi podobni primeri, vključno z restavracijo Separe 1968 v kraju Marina di Cecina v Toskani.