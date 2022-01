Bi se preselili na Sicilijo in brezplačno živeli v prenovljeni hiši?

Bi se preselili na Sicilijo, eno leto živeli v prenovljeni tronadstropni hiši in oddajali sobe turistom? Ob tem pa še pospravili v žep ves zaslužek? Sliši se kot še ena v vrsti sanjskih ponudb za delo, pripravili pa so jo na platformi Airbnb.

Hiša stoji v Sambuci, kraju z okoli 6000 prebivalci, ugnezdenem v skalah na jugu Sicilije. Ta od sveta pozabljena vas se je znašla na prvih straneh številnih medijev, ko so začeli nove prebivalce vabiti s hišami za en evro. Bili so med prvimi, njihovemu zgledu so sledili številni. Za 15 zapuščenih stavb, nujno potrebnih obnove, so dobili kar 100 tisoč ponudb, zato so se pred dvema letoma odločili ponuditi še dodatnih 15, tokrat za dva evra.

Med tistimi, ki se jim je sreča nasmehnila že v prvo, je tudi platforma Airbnb. Trinadstropno stavbo v središču mesta so skupaj z lokalnimi oblikovalci vrnili v življenje, zdaj pa iščejo prostovoljce, ki bi jo za daljše obdobje klicali dom. Najbolje za eno leto, najkrajše obdobje bivanja pa je tri mesece. Delo se začne zadnji dan junija.

Omejitev ni veliko. Pogoj je angleščina, priporočeno, a ne nujno, je tudi znanje italijanščine, prosilec pa mora biti star najmanj 18 let. V času, ko je postalo delo na daljavo nekaj vsakdanjega, vse več ljudi pa beži iz mest v mir vaškega življenja, ne dvomijo, da bo ogromno zainteresiranih. Izbrani srečnež bo lahko s seboj pripeljal prijatelje, partnerja in celo družino. Prostora je dovolj za par z dvema otrokoma, so zapisali. V prijetno opremljeni hiši bodo lahko izbrali sobe, ki jim najbolj ustrezajo, druge bodo oddajali. Zaslužek bodo lahko obdržali.