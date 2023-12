Bi se rada Nemčija s podporo Izraelu 'oprala' nacistične preteklosti?

"Izrael je demokratična država, to je treba zelo jasno povedati," se je Scholz nazadnje odzval na komentar turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je dejal, da je legitimnost Izraela precej "vprašljiva zaradi njihovega lastnega nacizma", poroča Al Jazeera.

Večkrat je Scholz že zatrdil, da bo v vsakem pogovoru in ob vsaki priložnosti poudarjal, da je to njegovo edino stališče. V tem času, ko je Scholz tako vneto zagovarjal Izrael, pa je bilo ubitih že veliko več kot 10.000 Palestincev. Do sedaj pa je število žrtev v Gazi preseglo 17.000 ljudi. Seveda, kot navaja katarska televizija, so tudi mnogi Izraelci postali žrtve Hamasa, ubitih je več kot 1200 ljudi.