Bi tragedijo lahko preprečili? Kolodvor ni imel uporabnega dovoljenja

Po tragediji v Novem Sadu, v kateri je umrlo 14 oseb, še tri so v kritičnem stanju, kljub cenzuri in prizadevanjem srbske vlade, da bi prikrila podrobnosti o dogodkih, ki so privedli do zrušitve betonskega nadstreška, na dan prihajajo nove informacije. Eden od srbskih medijev namreč razkriva, da državno podjetje Infrastrukture železnice Srbije, ki je po pogodbi investitor in naročnik del, sploh ni vložilo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja za gradnjo železniške postaje v Novi Sad.