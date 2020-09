Bi se v konflikt na Kavkazu lahko vmešali še Rusija in Turčija?

Ozemeljski spor med Armenijo in Azerbajdžanom na območju Gorskega Karabaha je eden najstarejših konfliktov na svetu. V nedeljo so tam spet izbruhnili siloviti spopadi, ki so zahtevali najmanj 23 življenj. Med žrtvami so tudi civilisti. V spopadih z azerbajdžanskimi silami je bilo ubitih 16, ranjenih pa več kot sto vojakov, so sporočile oblasti Gorskega Karabaha.

Za izbruh spopadov Armenija in Azerbajdžan obtožujeta ena drugo, v konflikt pa bi se utegnili vplesti tudi regionalni sili Rusija in Turčija. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je obljubil podporo Azerbajdžanu in pozval svet, naj stopi na stran državi v "bitki proti invaziji in krutosti", poročaBBC. Azerbajdžanci so pretežno Turki, s katerimi je Turčija tesno povezana. Rusija, ki je bila tradicionalno zaveznica Armenije, pa je pozvala k takojšnjemu premirju in pogovorom za stabilizacijo razmer, še poroča britanski portal.

Spor glede vprašanja konflikta na Gorskem Karabahu, ki si ga lastita tako Armenija kot Azerbajdžan, sega v 90. leta prejšnjega stoletja, v čas razpada Sovjetske zveze. V spopadih med letoma 1991 in 1994 je bilo ubitih okoli 30.000 ljudi, na tisoče pa jih je zapustilo območje. Maja 1994 sta obe strani dosegli dogovor o prekinitvi ognja, ki pa ni rešil spora.