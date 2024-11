Bi si želeli klonirati svojega hišnega ljubljenčka?

Si želite klonirati svojega hišnega ljubljenčka? V Veliki Britaniji so odprli prvo komercialno kliniko, ki ljudem daje možnost, da dobijo skoraj enakega psa, mačko, celo konja kot so ga imeli. Za kloniranje v laboratoriju potrebujejo le vzorec kože, zaradi zakonskih ovir pa postopek kloniranja opravijo v ZDA ali nekaterih azijskih državah. In kakšna je cena?