FT: Trumpove carine bodo najmanj prizadele Slovenijo

Številne najvišje carinske stopnje veljajo za azijske države, pri čemer se Kambodža sooča s carinami v višini 49 odstotkov, Vietnam 46 odstotkov, Tajska 37 odstotkov, Tajvan 32 odstotkov in Indonezija 32 odstotkov, kar je vse precej nad splošno 20-odstotno stopnjo, ki je na primer uvedena za uvoz ZDA iz EU, poroča Financial Times. Najnižjo carinsko stopnjo imajo Združeno kraljestvo, Brazilija, Avstralija in Turčija, in sicer 10 odstotkov.

20-odstotna pavšalna stopnja, ki je v veljavi za vso EU, je ustvarila nenavaden vzorec zmagovalcev in poražencev, odvisno od posamezne trgovine vsake države članice z ZDA, piše časnik. Leta 2024 so ZDA poročale, da imajo največji trgovinski presežek v blagovni menjavi z Nizozemsko (55 milijard dolarjev), ki ima enako tarifno stopnjo kot Irska, s katero so imele ZDA v istem obdobju blagovni primanjkljaj v višini 87 milijard dolarjev. 15 držav v bloku bi bilo deležnih višjih carin, če bi se pravila uporabljala na ravni posameznih članic.

Vendar, kot opozarjajo ekonomisti, to pove le polovico zgodbe. Začasne izjeme za različne izdelke namreč ustvarjajo širok razpon efektivnih stopenj za države EU. Osredotočenost Irske na trgovanje z zdravili, ki so bila začasno izvzeta iz carin, bo za zdaj ohranila efektivno carinsko stopnjo pod petimi odstotki. Za Slovaško pa dodatne carine, kot so tiste, ki jih je Trump uvedel za avtomobile in avtomobilske dele, pomenijo, da se njeno gospodarstvo sooča z efektivno stopnjo, ki je precej višja od 20-odstotne.