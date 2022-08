Bi tvegali in obiskali najvišje drevo na svetu? Kazen je 4900 evrov

Ogledi najvišjega drevesa na svetu, sekvoje, stare med 600 in 800 leti, so od prejšnjega tedna za javnost prepovedani. Odgovorni v kalifornijskem narodnem parku Redwood so pojasnili svojo odločitev, rekoč da edino tako lahko zaščitijo sekvojo in njeno okolico pred degradacijo. Poleg tega želijo s tem ukrepom odvrniti avanturiste pred iskanjem drevesa po nevarnem terenu.

Vsem, ki ne bodo upoštevali prepovedi ogleda 116-metrskega drevesa, grozi šestmesečna zaporna kazen in denarna globa v vrednosti 5000 ameriških dolarjev (4886 evrov). Pristojni v narodnem parku zadnjih 16 let namerno niso izdali lokacije drevesa, saj se bojijo, da bi to pritegnilo preveč obiskovalcev in povzročilo škodo okolju. icon-expand Najvišje drevo na svetu v Kaliforniji, sekvoja Hiperion, je staro med 600 in 800 leti. FOTO: Shutterstock Po ocenah je sekvoja stara med 600 in 800 leti, ustrezno njeni velikosti pa so jo poimenovali po Hiperionu, enem od titanov iz grške mitologije. Četudi do nje ne vodi nobena označena pot, so avanturisti s pomočjo interneta odkrili njeno lokacijo, tako da jo ljudje redno obiskujejo. Hiperion se nahaja na nedostopnem terenu. Kot so odgovorni navedli v sporočilu za javnost, morajo morebitni obiskovalci zato na poti do drevesa prečkati gosto vegetacijo, pri čemer nastaja okoljska škoda. Prav tako ljudje v okolici drevesa puščajo smeti, nekateri celo poskušajo splezati nanj oz. v njegovi bližini spuščajo drone. Zaradi vsega tega je pod drevesom vegetacija slabša, prst je bolj zbita, kar negativno vpliva na korenine. Iz narodnega parka so nadalje opozorili, da je na območju okoli sekvoje slabši mobilni in GPS signal, zaradi česar je reševanje pohodnikov ob morebitnih nesrečah toliko zahtevnejše. Prav tako nevarnost predstavljajo gozdni požari. icon-expand Zaradi vpliva ljudi je pod drevesom vegetacija slabša, prst je bolj zbita, kar negativno vpliva na korenine. FOTO: Shutterstock Dodali so še, da Hiperion zaradi svojega ozkega debla vizualno sploh ni najbolj navdušujoče drevo v parku. Na koncu so pri narodnem parku postavili vprašanje vsem obiskovalcem: "Morate se odločiti, ali boste del ohranitve te enkratne pokrajine ali del njenega uničenja?"