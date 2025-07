Bi za počitnice izbrali destinacijo Mars?

Marsikateri Zemljan je že na počitnicah, številni pa se šele pripravljajo na poletni oddih na morju, v termah ali pa ob jezeru, v planinah. Prav tako ni malo tistih, ki so se odločili za počitnice na Marsu. Takšno počitniško izkušnjo že šest let ponujajo na Kitajskem. V simuliran Marsov habitat, ki so ga pred šestimi leti postavili v provinci Gansu na severozahodu Kitajske, se skozi vse leto zgrinjajo množice turistov, željni drugačne pustolovščine. Vesoljski turizem ne privablja samo Kitajcev. Mars na Zemlji obiščejo tudi številni tujci.