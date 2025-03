Bi ZDA res tvegale 'nuklearni armagedon' zaradi ene od baltskih držav?

Trumpovi komentarji o Natu so znani že iz njegovega prvega mandata, a je retoriko že pred začetkom drugega močno zaostril. Najprej je bilo slišati kritike na račun premajhnega trošenja za obrambo, saj se je večina držav dolgo časa borila za dosego cenzusa dveh odstotkov BDP. Vojna v Ukrajini je to spremenila (ter hkrati izpraznila evropska skladišča orožja) in izdatki za obrambo so se povečali. Vendar po mnenju Trumpa konkretno premalo. Govoriti je začel celo o petih odstotkih. Čeprav zahtev o takšnem povišanju ni potrdil, pa je generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte dejal, da bo potrebno zapraviti precej več kot dva odstotka za obrambo.

Ameriški predsednik Donald Trump nikoli ni skrival pretežne nenaklonjenosti Natu. Že leta 1999 je bil kritičen do bombardiranja takratne Zvezne republike Jugoslavije. Čeprav ni nasprotoval začetku ameriške invazije na Irak, v kateri so sodelovale številne članice Nata, pa je kmalu po začetku invazije začel s kritikami, leto kasneje pa razloge zanjo označil za lažne. Natovo intervencijo oz. bombardiranje Libije je podprl, čeprav je v predsedniških debatah sicer trdil, da je bil proti temu in dejal, da bi bilo bolje, če bi na oblasti ostal umorjeni polkovnik Moamer Gadafi .

Toda Trump se ni ustavil pri tem. Iz ameriške administracije so začeli prihajati namigi celo o umiku ameriške vojske iz (nekaterih delov) Evrope, o izstopu zavezništva in, nazadnje, o tem, da Združene države Amerike ne bi spoštovale določil 5. člena o kolektivni obrambi, če bi bila napadena katera od držav, ki za obrambo ne namenjajo dovolj sredstev. Prvič so se nekateri začeli spraševati, ali bi ZDA dejansko res priskočile na pomoč 'manj pomembnim' članicam zavezništva. Bi denimo Združene države res tvegale 'nuklearni armagedon' z Rusijo zaradi ene od baltskih držav, ob zavedanju, da bi denimo zaradi Latvije lahko umrlo milijone Američanov? In, ali bi Biden, Obama, Bush in Clinton v takšnem primeru postopali drugače? Tega k sreči doslej nismo imeli priložnosti izvedeti.

Je pa morda koristen zgodovinski vpogled v ameriško vključevanje v "zavezniške vojne". Kot je znano, je bil doslej 5. člen Natove pogodbe aktiviran samo enkrat, in to ob napadu na ZDA. Evropske vojske so, kot večinoma tudi v preteklosti, ameriški nato sledile v Afganistan in Irak. Čeprav je bilo največ žrtev ameriških, pa je umrlo tudi več sto evropskih vojakov. Ob tem pa ne gre pozabiti, da so ZDA vstopile tako v prvo kot v drugo svetovno vojno na strani Velike Britanije in Francije, in da je bil njihov prispevek, predvsem v drugi vojni, ključnega pomena za zmago antante na zahodni fronti. Posledica obeh vojn pa je bila zmanjševanje evropskega vpliva in povečevanje ameriškega.

Po koncu druge svetovne vojne so ZDA svojo vojaško strategijo bazirale oblikovanju vojaških koalicij, predvsem znotraj Nata. Pred tem pa so nekaj konfliktov, v času širjenja vpliva na ameriški celini, vojevale same. Kako so se ZDA obnesle v vojni z zavezniki in brez njih?