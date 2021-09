Biden ameriški umik iz Afganistana označil za 'izreden uspeh'

Ameriški predsednik Joe Biden je v nagovoru v Beli hiši odločno branil svojo odločitev o umiku ZDA iz Afganistana in ga označil kot izreden uspeh. Zagovarjal je tudi odločitev, da kljub kaotični evakuaciji Američanov, drugih tujih državljanov in Afganistancev iz države, ki so jo po dveh desetletjih vojne spet prevzeli talibani, ne podaljša roka za odhod.

Joe Biden je spomnil, da so šli v Afganistan z namenom ujeti člane teroristične mreže Al Kaida na čelu z Osamo bin Ladnom, ki so bili odgovorni za teroristične napade na ZDA 11. septembra 2001. Kot je dejal, ne verjame, da bi lahko ameriško varnost zagotavljala nadaljnja prisotnost več tisoč vojakov in poraba dodatnih milijard dolarjev v Afganistanu.

Izrazil je prepričanje, da bi bil umik iz Afganistana po dveh desetletjih vojne težak ne glede na to, kdaj bi do njega prišlo. Dan po tem, ko je Kabul zapustilo zadnje ameriško vojaško transportno letalo C-17, je pohvalil evakuacijo 120.000 Američanov, drugih tujih državljanov in Afganistancev iz države ob pomoči ameriške vojske. "Te večne vojne nisem nameraval podaljševati in nisem nameraval podaljševati večnega izhoda," je dejal Biden.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP