Biden blokiral dogovor o prodaji US Steel

"Ta prevzem bi pomenil, da bi eden največjih ameriških proizvajalcev jekla prišel pod tuj nadzor ter ustvaril tveganje na našo nacionalno varnost in naše ključne dobavne verige," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Joe Biden.

Na njegovo blokado sta se že ostro odzvali podjetji Nippon in US Steel. V skupni izjavi so zapisali, da so razočarani nad Bidnovo odločitvijo in poudarili, da predsednik ni postregel z nobenimi kredibilnimi dokazi, ki bi podprli zaskrbljenost glede nacionalne varnosti.

"Jasno je, da gre za politično odločitev," so še zapisali v podjetjih, kjer so prepričani, da gre za jasno kršenje zakonodaje, poroča AFP.

Pričakovano pa so odločitev pozdravili v sindikatu zaposlenih v jeklarski industriji. "Hvaležni smo predsedniku Bidnu, da je sprejel pogumno odločitev in izbral ohranitev močne domače jeklarske industrije. Hvaležni smo mu tudi za dolgoletno predanost ameriškim delavcem," predsednika sindikata USW Davida McCalla povzema AFP.

Bidnova odločitev, manj kot tri tedne pred njegovim odhodom iz Bele hiše, sicer ni presenečenje, saj je politika podrobno spremljala dogovor in mu tudi nasprotovala.