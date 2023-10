Biden bo v sredo obiskal Izrael, Zelenskega zavrnili

"Izrael ima pravico in dolžnost, da brani svoje ljudi pred Hamasom in drugimi teroristi in da prepreči nove napade. Biden bo od Izraelcev slišal, kaj potrebujejo za obrambo, ko sodelujemo s kongresom, da jim zagotovimo to pomoč," je dejal Blinken.

Antony Blinken je prišel pred novinarje ob treh zjutraj po krajevnem času v Tel Avivu po skoraj osmih urah pogovora z Benjaminom Netanjahujem , člani izraelske vlade in vojaškim vrhom na obrambnem ministrstvu. Dejal je, da bo Biden z obiskom znova potrdil solidarnost ZDA z Izraelom in železno zavezo izraelski varnosti.

"Biden upa, da bo od izraelskih sogovornikov slišal, kako nameravajo izvesti svojo ofenzivo na način, ki bo omejil civilne žrtve in omogočil dostop humanitarne pomoči do civilistov v Gazi," je dejal Blinken.

ZDA in Izrael bosta po njegovih besedah razvila načrt, da bo lahko mednarodna humanitarna pomoč prišla do civilistov v Gazi, pogovarjali pa so se tudi o možnosti za vzpostavitev varnih območij za civiliste.

Ob tem ZDA delijo zaskrbljenost Izraela, da bo Hamas skušal zaseči ali uničiti pomoč, namenjeno civilnemu prebivalstvu. "Če bo Hamas skušal blokirati pomoč, bomo to obsodili in delali na tem, da se to ne zgodi več," je dejal Blinken.

Zelenskemu sporočili, da "ni pravi čas" za obisk

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kmalu po napadu Hamasa sporočil, da je pripravljen solidarnostno obiskati Izrael, vendar naj bi mu v Tel Avivu po diplomatskih kanalih sporočili, da za to še ni prišel čas, poroča The Times of Israel. Zelenski je pred dnevi dejal, da je "teror vedno zločin, ne samo proti eni državi ali specifičnim žrtvam, ampak proti celotnemu človeštvu".

Izrael je od začetka ruske invazije na Ukrajino večkrat izrazil podporo napadeni državi, vendar se ni vključeval v njeno oboroževanje, kar je večkrat privedlo do kratkih stikov med Tel Avivom in Kijevom. Izrael kljub vsemu ohranja odnose z Moskvo, tako zaradi ruske vojaške prisotnosti v Sriji kot tudi zaradi močne ruske diaspore v državi ter zgodovinskih vezi. Putin in Netanjahu sta v ponedeljek o razmerah v državi in izraelski ofenzivi v Gazi govorila po telefonu. Netanjahu je v pogovoru izrazil odločnost pri "uničenju vseh teroristov v Gazi". Uradno stališče Rusije je, da se ima Izrael pravico braniti, a da imajo Palestinci tudi pravico do lastne države.