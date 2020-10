Biden: Če ima Trump še covid-19, druge debate ne bi smelo biti

"Mislim, da če ima še vedno covid, debate ne bi smelo biti," je demokratski podpredsedniški kandidat Joe Biden povedal novinarjem v Marylandu. "Treba bo slediti zelo strogim ukrepom. Preveč ljudi je že okuženih in gre za resen problem. Sam bom sledil priporočilom klinike v Clevelandu in videli bomo, kaj zdravniki rečejo, da je prav – če in ko se prikaže na debato," je nadaljeval.

Nekdanji podpredsednik Biden je dejal še, da se debate, ki bi morala potekati naslednji četrtek v Miamiju, sicer veseli, a le v primeru, da se bo sledilo vsem varnostnim protokolom.

Trump, ki je v ponedeljek zapustil bolnišnico, je le eden izmed več kot ducat ljudi iz njegove administracije oziroma kampanje, ki so se v zadnjih dneh okužili. Predsednik Trump je bil na testu pozitiven prejšnji četrtek, vendar ni znano, kdaj se je okužil, saj teh informacij nihče ni delil z javnostjo. Sam je sicer napovedal, da se namerava udeležiti vseh prihodnjih debat, zato bodo organizatorji morali razmisliti, kako jih organizirati varno. Ena izmed opcij je tudi, da bodo potekale virtualno.

Drevi po lokalnem času oziroma v četrtek zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času pa se bosta soočila podpredsedniška kandidata, republikanec Mike Pence in demokratka Kamala Harris, in sicer v Salt Lake Cityju. To bo edino njuno televizijsko soočenje. Pence, ki je bil v bližini mnogih, ki so bili v zadnjih dneh pozitivni na novi koronavirus, je bil na testu v teh dneh večkrat negativen.