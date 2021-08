Biden Cuoma pozval k odstopu: 'Mislim, da bi moral odstopiti'

"Mislim, da bi moral odstopiti. Kot vem, bo državni kongres verjetno sprožil ustavno obtožbo, ampak tega ne vem zagotovo," je dejal Biden, ki je že spomladi dejal, da bi moral Cuomo odstopiti, če se obtožbe izkažejo za resnične. Preiskava dveh pravnikov je sedaj ugotovila, da je Cuomo spolno nadlegoval 11 žensk in s tem kršil zvezne in državne zakone.

"Marca sem dejal, da bom, če pravosodna ministrica ugotovi, da so obtožbe resnične, Cuomu priporočil, naj odstopi, in to sedaj delam. Poročila nisem prebral, ne poznam podrobnosti, ampak poznam sklep," je dejal Biden.

Kmalu po Bidnovi izjavi je predsednik predstavniškega doma državnega kongresa New Yorka Carl Heastie izjavil, da bo pospešil preiskavo pred ustavno obtožbo. "Povsem jasno mi je, da je guverner izgubil zaupanje demokratske večine v kongresu in ne more ostati na položaju. Potem ko dobimo vse potrebne dokumente od pravosodne ministrice, bomo hitro šli naprej do konca naše preiskave pred ustavno obtožbo," je dejal.

Guvernerja k odstopu pozivajo praktično vsi demokratski politiki in ameriški analitiki opozarjajo na razliko med strankama v takih primerih. Republikanski predsednik Donald Trump je republikancem, ki so se soočali s podobnimi obtožbami, izrekal podporo, čemur je potem upal nasprotovati le redko kateri republikanski kongresnik ali drugi politik.