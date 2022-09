Biden: Donald Trump je grožnja tej državi

Republikanci naj po njegovem ne bi spoštovali ustave in pravne države. "Spodbujajo avtoritarne voditelje in netijo ogenj političnega nasilja," je dejal.

Demokratski predsednik ZDA Joe Biden je iz dvorane Independence v Filadelfiji, kjer je bila podpisana Deklaracija o neodvisnosti ZDA in sprejeta ameriška ustava, jasno sporočil, da Donald Trump predstavlja grožnjo ameriški demokraciji, in svoje privržence opozoril, da v Ameriki ni prostora za politično nasilje.

"Podporniki MAGA so odločeni, da bodo to državo vrnili v preteklost," je dejal in opozoril na ogrožanje pravice do splava in drugih svoboščin, od kontracepcije do istospolnih porok. "Dolgo smo se tolažili, da je ameriška demokracija zagotovljena. Vendar ni tako. Braniti jo moramo. Zaščitite jo. Zavzemite se zanjo. Vsak izmed nas," je pozval.

Dejal je, da sicer ne obsoja vseh 74 milijonov Američanov, ki so pred dvema letoma glasovali za Trumpa, saj ni vsak od njih republikanec, sploh pa niso vsi MAGA republikanci. "Ampak ni dvoma, da republikansko stranko danes obvladujejo, poganjajo in ustrahujejo Donald Trump in republikanci MAGA, kar je grožnja tej državi," je sklenil Biden.