Biden Golobu na socialnih omrežjih Bele hiše: 'Vedno vam bom hvaležen'

"Gospod predsednik vlade, z veseljem sem vas gostil v Beli hiši in se vam osebno zahvalil za vaše vodstvo in partnerstvo pri zagotavljanju izpustitve 16 zapornikov, ki so bili neupravičeno pridržani v Rusiji. To ste omogočili vi. Za to vam bom vedno hvaležen," se je predsednik Biden v objavi na družbenem omrežju X zahvalil slovenskemu premierju Robertu Golobu.

"Torej dragi premier, dobrodošli v Belo hišo," je Joe Biden dejal Robertu Golobu, medtem ko sta sedela v rezidenci ameriškega predsednika.

"20 let nazaj, ko sem bil še ameriški državni sekretar, sem se zelo trudil za vašo državo, da bi postala članica Nata. Smo močnejši in varnejši, ko stojimo skupaj s takimi partnerji kot ste vi," je slišati na videoposnetku, ki ga je objavila Bela hiša na uradnem profilu na družbenem omrežju X.

"To smo videli tudi prejšnje poletje, ko smo zagotovili svobodo 16 ljudem, vključujoč štirih Američanov, ki so bili nepravično zadržani v Rusiji," je nadaljeval."S tem smo jasno pokazali vsem tistim, ki so se spraševali, ali je naše zavezništvo pomembno: Poglejte kaj ste naredili in kako zelo pomembni ste."

In Golob je odvrnil: "Z malo pomoči naših iskrenih prijateljev ni nič nemogoče. In mislim, da je naš skupni trud, z izmenjavo zapornikov, to pokazal celotnemu svetu."