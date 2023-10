Po dnevih čakanja so danes odprli mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo, s čimer bo lahko obkoljeno enklavo le dosegla nujno potrebna humanitarna pomoč, poročajo tuje tiskovne agencije. Na egiptovski državni televiziji so predvajali posnetke, kako je več tovornjakov prečkalo mejo na palestinsko stran.

O tem, da bodo odprli mejni prehod ob 10. uri po lokalnem času (ob 9. uri po srednjeevropskem času), je sprva davi obvestilo ameriško veleposlaništvo v Izraelu. Kot je dodalo, ne vedo, koliko časa bo prehod odprt, poroča britanski BBC.

Na odprtje mejnega prehoda se čaka že več dni. Na strani Gaze čakajo Palestinci in tuji državljani na možnost pobega iz enklave, ki jo dva tedna obstreljujejo izraelske sile. Na drugi strani pa se kopiči mednarodna pomoč za Gazo. Na egiptovski strani je po poročanju BBC trenutno 175 tovornjakov s humanitarno pomočjo, ki po besedah generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa predstavljajo rešilno bilko in "razliko med življenjem in smrtjo za ljudi v Gazi".

Izrael naj bi sicer sprva dovolil vstop v enklavo le 20 tovornjakom, kar pa je po ocenah humanitarnih organizacij občutno premalo. ZN ocenjujejo, da bi moralo mejni prehod prečkati najmanj 100 tovornjakov.

Biden: Hamas je napadel, ker je poskušal preprečiti normalizacijo odnosov s Savdsko Arabijo

Joe Biden je dejal, da je bil eden od razlogov za napad Hamasa ta, da je Savdska Arabija nameravala vzpostaviti diplomatske odnose z Izraelom, s čimer bi se Bližnji vzhod po prepričanju Bidna združil. Normalizacija odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo naj bi se res pripravljala, vendar pa so spopadi to preprečili, pojasnjuje AFP.

A še pred temi pogovori je prišlo tudi do normalizacije odnosov med Savdsko Arabijo in Iranom, ki je 'največji ameriški sovražnik' v regiji, prav tako pa komunikacija med Washingtonom in Riadom že dolgo časa ni rožnata. Savdijci naj bi po poročanju ameriških medijev državnega sekretarja Antonyja Blinkna na uradnem sprejemu pustili čakati več ur.