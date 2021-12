Biden in Putin začela videokonferenco, glavna tema pogovora bo Ukrajina

Kot so pred videokonferenco, ki se je začela ob 16. uri po srednjeevropskem času, sporočili iz Bele hiše, bosta voditelja razpravljala o vrsti tem v odnosih med ZDA in Rusijo, vključno s strateško stabilnostjo, kibernetskimi in regionalnimi vprašanji.

Peskov je napovedal, da se želi ruski predsednik z ameriškim kolegom pogovarjati predvsem o varnostnih zagotovilih. " Varnostna zagotovila ne morejo biti enostranska, to je jasno, " je dejal. " Od srečanja je težko pričakovati preboj ," je še povedal in izrazil upanje, da bosta lahko voditelja drug drugemu vsaj izrazila skrbi, ki jih imata.

Predsednika Rusije in ZDA naj bi sicer spregovorila tudi o pogajanjih o novi pobudi za jedrsko razorožitev obeh največjih jedrskih sil, ki potekajo že več mesecev. Po številnih hekerskih napadih so načrtovani tudi pogovori o kibernetski varnosti obeh držav ter iranskem jedrskem programu in drugih mednarodnih konfliktih.

Po navedbah Kremlja naj bi videokonferenca predvidoma trajala vse do večera. " Pričakujemo, da bo dolga ," je napovedal Peskov. Iz Moskve so sporočili tudi, da po srečanju ne bo Putinove izjave, bodo pa objavili sporočilo za javnost.

Biden že govoril z evropskimi zavezniki

Biden je včeraj po telefonu že govoril z voditelji Velike Britanije, Francije, Nemčije in Italije. Iz Bele hiše so sporočili, da je bilo kopičenje ruskih enot na meji z Ukrajino glavna tema njegovih pogovorov s predsednikom Francije Emmanuelom Macronom, kanclerko Nemčije Angelo Merkel, premierjem Italije Mariom Draghijem in premierjem Velike Britanije Borisom Johnsonom.

Skupaj so Rusijo pozvali, naj zmanjša napetosti in sprejme diplomacijo, še posebej v okviru t. i. normandijskega formata, ki je edini način za rešitev spora o Donbasu prek uresničitve sporazuma iz Minska. Vsi so poudarili podporo ukrajinski suverenosti in ozemeljski celovitosti ter se strinjali, da bodo ostali v stiku in se posvetovali s partnerji v Natu in EU o usklajenem in celovitem pristopu.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je poklical predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega. Ponovil mu je zagotovilo o neomajni podpori ZDA ukrajinski suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti. Strinjala sta se, da je treba najti mirno, diplomatsko rešitev spora v Donbasu in popolnoma obnoviti ukrajinsko suverenost znotraj mednarodno priznanih meja, vključno s Krimom.