Biden in Putin se bosta prvič sestala v Ženevi

Predsednika svetovnih velesil, ZDA in Rusije, se bosta 16. junija prvič sestala v Švici. "Voditelja bosta razpravljala o celotni paleti perečih vprašanj, medtem ko si prizadevamo za obnovitev predvidljivosti in stabilnosti v ameriško-ruskih odnosih," je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki. Med drugim bosta govorila tudi o pandemiji covida-19. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški Joe Biden bosta med drugim govorila tudi o dvostranskih odnosih, strateški stabilnosti, rešitvi regionalnih konfliktov in sodelovanju pri soočanju s pandemijo covida-19.