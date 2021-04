Biden in Suga potrdila ameriško-japonsko zavezništvo

Jošihida Suga in Joe Biden

Biden je imel doslej s tujimi voditelji zaradi pandemije covida-19 le virtualna srečanja na daljavo. Suga je bil prvi, naslednji obiskovalec Bele hiše pa bo predvidoma predsednik Južne Koreje Moon Jae-in. To simbolično in praktično kaže, da je glavni fokus ameriške zunanje politike Azija, kjer Kitajska dobiva vse večjo gospodarsko in vojaško moč.

Biden je na novinarski konferenci pogovore označil kot produktivne in dejal, da sta se zavezala k sodelovanju pri izzivih od Kitajske, Vzhodnokitajskega morja, Južnokitajskega morja in Severne Koreje, da se zagotovi svobodno in odprto območje Indijskega in Tihega oceana.

Glede Kitajske skrbi naraščanje pritiska na Tajvan, ki ga ima Kitajska za svoje ozemlje, utrjevanje nadzora nad Hongkongom in zatiranje muslimanske manjšine Ujgurov v provinci Šindžang.

"Odkrito sva govorila o kitajskem vplivu na mir in blaginjo sveta"

Suga je dejal, da se strinja z Bidnom o nujnosti odkritega dialoga s Kitajsko v kontekstu ravnanja Pekinga v regiji. Prav tako je potrdil pomen ameriško-japonskega zavezništva."Odkrito sva govorila o kitajskem vplivu na mir in blaginjo Indo-tihomorske regije in sveta na splošno. Strinjala sva se, da bomo nasprotovali vsem poskusom spremembe statusa quo s silo ali pritiskom v Vzhodno- in Južnokitajskem morju," je dejal Suga.

Japonski premier je na novinarski konferenci dejal še, da sta se z Bidnom pogovarjala o okoliščinah glede Tajvana in avtonomne pokrajine Šindžang. "Že sedaj skupaj priznavamo pomen miru in stabilnosti območja Tajvanske ožine, kar sva spet potrdila," je povedal.

To sta poudarila tudi v skupni pisni izjavi, ki sta jo objavila po srečanju. To je prva skupna izjava voditeljev Japonske in ZDA glede Tajvana po letu 1969. Japonska se je izjav o Tajvanu doslej vzdržala, da ne jezi Pekinga, s katerim ima prav tako pomembne gospodarske vezi.