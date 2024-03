Biden in Trump sta si zagotovila predsedniški nominaciji

V torek so strankarske volitve demokratov potekale v zveznih državah Mississippi, Georgia in Washington, poleg tega pa so volili še na Severnih Marianskih otokih ter demokrati v tujini. Republikanci so predsedniškega kandidata izbirali v Mississippiju, Georgii, Washingtonu in na Havajih.

Joe Biden je prag 1968 delegatov, potrebnih za osvojitev nominacije, presegel z zmago v Georgii. Donald Trump pa si je 1215 delegatov zagotovil z osvojitvijo potrebnih glasov v Washingtonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rezultat pomeni, da so Američani na poti do ponovitve dvoboja izpred štirih let, ko sta si nasproti prav tako stala Biden in Trump.

81-letni Biden je ob izidih dejal, da je počaščen, da so volivci podprli njegovo vnovično kandidaturo, in to "v trenutku, ko je grožnja, ki jo predstavlja Trump, večja kot kdajkoli". Ob sklicevanju na pozitivne gospodarske kazalce je izrazil prepričanje, da so ZDA "na sredi povratka", a se soočajo z izzivi za demokracijo."Verjamem, da bodo Američani izbrali nadaljevanje poti v prihodnost," je v sporočil v izjavi.