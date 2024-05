Biden Japonsko in Indijo označil za 'ksenofobni' državi, kako bosta odreagirali?

Na dobrodelni prireditvi v hotelu, kjer so bili donatorji tudi večinoma azijskega porekla, je Biden ponosno pojasnil, da gre pri prihajajočih ameriških volitvah za "svobodo, Ameriko in demokracijo" ter da gospodarstvo cveti predvsem zaradi priseljencev in mnogih drugih.

"Zakaj? Ker sprejemamo priseljence," je nadaljeval ameriški predsednik. "Zakaj Kitajska gospodarsko tako močno zaostaja? Zakaj ima Japonska težave? Zakaj je Rusija v težavah? Indija? Ker so ksenofobne. Ne želijo priseljencev," pa je nato udaril po državah, iz katerih občinstvo prihaja.

Poudaril je, da so priseljenci tisti, ki državo delajo močno. "To ni šala, to ni pretiravanje. Imamo pritok delavcev, ki si želijo biti tukaj in prispevati."

Za Kitajsko in Rusijo, ki veljata za tekmici ZDA, sicer takšni komentarji s strani Bidna niso nič kaj presenetljivega, a da je na isti seznam uvrstil še Japonsko in Indijo, pa je kar presenečenje.

Japonska in indijska vlada se nista še odzvali na komentar, je pa tiskovni predstavnik Bele hiše pohitel z razlago.

"Naši zavezniki in partnerji dobro vedo, kako predsednik Biden ceni njih, njihovo prijateljstvo, sodelovanje in zmogljivosti, ki jih prinašajo v celotnem spektru vprašanj," je dejal John Kirby. "Razumejo, kako zelo in popolnoma ceni Biden idejo zavezništev in partnerstev."

Japonska sicer priznava težave z zmanjševanjem števila prebivalstva, Kišida je nizko stopnjo rodnosti na Japonskem označil za "največjo krizo, s katero se Japonska sooča," država pa je res že dolgo znana po bolj zaprtem odnosu do priseljevanja. Kišidova vlada je sicer v zadnjih letih nekoliko omilila svojo politiko in tujim delavcem olajšala prihod na Japonsko.