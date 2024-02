'Biden je bolj izkušen, je politik stare formacije'

Tudi oči v Rusiji so uprte v prihajajoče predsedniške volitve v ZDA, komentiral jih je tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Volitve prihajajo ravno v času zelo povečanih napetosti med Rusijo in Zahodom in globokih nesoglasij v ZDA glede tega, kako se najbolje zoperstaviti Rusiji in pomagati Ukrajini.

"Biden je bolj izkušen, bolj predvidljiv, je politik stare formacije," je dejal Putin na vprašanje, kateri kandidat bi bil boljši za Rusijo. "Vendar bomo sodelovali z vsakim ameriškim voditeljem, ki mu Američani zaupajo."

"Menim, da je stališče sedanje ameriške administracije zelo pomanjkljivo in napačno, in to sem povedal tudi predsedniku Bidnu," je še dodal Putin.