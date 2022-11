Po zgodovinskem sporazumu Biden omilil sankcije Venezueli

Vlada Nicolasa Madura in opozicija sta se dogovorili o ustanovitvi humanitarnega sklada za pomoč pri lajšanju gospodarske in politične krize. Do 3 milijarde dolarjev, zamrznjenih v tujih bankah, bi lahko uporabili za plačilo hrane in zdravil. Biden pa je kot odgovor na poboljšanje odnosov omilil nekatere sankcije za nafto.

Sklad, ki ga upravljajo ZN, bo namenjen financiranju zdravstvenih, prehrambenih in izobraževalnih programov za revne. Financiranje bo izhajalo iz več kot 2,88 milijarde evrov, ki jih ima Venezuela v zamrznjenih sredstvih v tujih bankah. Pogovori so se nadaljevali po več kot enoletnem premoru. Videti je, da bodo tokrat ubrali drugačno pot od prejšnjih pogovorov, ki niso obrodili sadov. Sporazum so v Ciudadu de Mexico podpisali predstavniki v imenu predsednika Nicolasa Madura in opozicije, vključno s frakcijo, ki jo podpirajo ZDA in vodi Juan Guaido, venezuelski politik in samooklicani predsednik Venezuele. V odgovor na sklenjen sporazum je Bidnova administracija omilila nekatere sankcije za nafto, kar je energetskemu velikanu Chevron omogočilo, da nadaljuje s poslovanjem v z nafto bogati južnoameriški državi in znova uvaža venezuelsko nafto v ZDA.

"Zgodovinski mejnik" za Venezuelce Norveški posrednik Dag Nylander je sporazum pozdravil kot "zgodovinski mejnik", a dodal, da lahko krizo v državi rešijo le Venezuelci sami. ZDA sicer pozorno spremljajo Madurovo zavezanost dogovorom in sporazumu ter si pridržujejo pravico do ponovne uvedbe strožjih sankcij. "Če bo Maduro znova poskušal izkoristiti ta pogajanja za pridobivanje časa za nadaljnjo utrditev svoje kriminalne diktature, morajo ZDA in naši mednarodni partnerji udariti z vsemi sankcijami, ki so njegov režim sploh pripeljale za pogajalsko mizo," je dejal demokratski senator Bob Menendez iz New Jerseyja, predsednik senatnega odbora za zunanje odnose. Dolgotrajna politična kriza v Venezueli se je poslabšala, odkar se je Maduro razglasil za zmagovalca na spornih volitvah leta 2018, ki so bile na splošno obravnavane kot lažne. Več deset držav, vključno z ZDA, Kanado in EU, je priznalo voditelja opozicije Juana Guaida za legitimnega voditelja države.

icon-expand Nicolas Maduro FOTO: AP