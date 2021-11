Biden je zdrav in sposoben opravljati delo predsednika

V podrobnem poročilu je zapisano, da je Bidnova hoja "opazno bolj toga in manj tekoča" kot pred enim letom in da med javnimi nastopi prihaja do pogostejšega in intenzivnejšega 'očiščevanja grla' in kašljanja. Vendar pa ta dva simptoma nista vzrok za takojšnjo zaskrbljenost in nista bila prepoznana kot posledica resnega stanja, piše v O'Connorjevem pismu.

Na nizu testov je Biden dosegel visoke ocene. Med drugim nima znakov srčnega popuščanja ali težav z zobmi, prav tako ni sledi o kožnem raku, zdravje njegovih oči pa da je "pomirjujoče". Biden, ki bo danes dopolnil 79 let in je najstarejši predsednik v zgodovini ZDA, jemlje tri pogosta zdravila na recept in dve zdravili brez recepta ter nosi kontaktne leče, je še razvidno iz pisma.

Zdravnik še ugotavlja, da "predsednik ne uporablja nobenih tobačnih izdelkov, ne pije alkohola in telovadi vsaj pet dni na teden".

"Počutim se odlično, v odlični formi smo," je Biden z nasmehom na obrazu povedal po vrnitvi iz bolnišnice Walter Reed.

Med sicer rutinskim pregledom je bil Biden za kratek čas uspavan, zato je moral za eno uro in 25 minut pooblastila prenesti na podpredsednico Kamalo Harris. Ta je tako za kratek čas kot prva ženska v ZDA prevzela predsedniške dolžnosti.