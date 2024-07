Biden kljubuje kritikam in pozivom k umiku: Nikamor ne grem

Čeprav so pozivi in govorice o umiku demokratskega kandidata iz tekme za ponovno izvolitev v Belo hišo vse glasnejši, pa ameriški predsednik Joe Biden vztraja: "Nikamor ne grem." Njegov govor na zborovanju v Michiganu so sicer strokovnjaki in volivci sprejeli pozitivno, nekateri pa so dejali celo, da je bil to najboljši nastop Bidna vse od letnega govora o stanju v državi. V njem je naslovil teme, ki bi jih zasledoval v svojem drugem mandatu, obregnil pa se je tudi ob svojega političnega tekmeca.