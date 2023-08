Biden komentiral Trumpovo zaporniško fotografijo: 'Čeden fant'

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se je predal oblastem v zloglasnem zaporu v Atlanti, ki je znan predvsem po nasilju in katastrofalnih bivanjskih pogojih. Kmalu po njegovi aretaciji pa je splet preplavila njegova zaporniška fotografija. Spletni uporabniki niso zapravljali časa in so se iz slovitega posnetka hitro ponorčevali.

Posnetek pa je v petek zvečer naposled komentiral tudi trenutni ameriški predsednik Joe Biden. "Videl sem ga na televiziji. Čeden fant. Čudovit fant," se je iz fotografije svojega predhodnika ponorčeval 80-letnik.