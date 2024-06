Biden legalizira status za pol milijona zakonskih partnerjev ameriških državljanov

Joe Biden je ukrep sprejel, čeprav večina Američanov, ki jih skrbi naraščanje nezakonitega priseljevanja v ZDA, pred novembrskimi volitvami ne podpira njegove politike o tem vprašanju, poroča CNN.

"Lahko obenem zavarujemo mejo in zagotovimo zakonito pod do državljanstva, vendar moramo priznati, da sta dobra volja in potrpežljivost Američanov zaradi strahu okrog meje na preizkušnji," je dejal ob najavi ukrepa v Beli hiši.

Pred kratkim je Biden zaprl mejo za iskalce zatočišča v ZDA z izjemami, ker se je število nezakonitih prehodov meje povečalo čez določeno mejo. Sedaj pa gre s tem ukrepom v drugo smer.

Njegov ukaz ščiti pred izgonom nezakonite priseljence, ki so poročeni z ameriškim državljanom ali državljanko in so v ZDA neprekinjeno že najmanj 10 let. Ukrep bo tem ljudem tudi omogočil zaposlovanje na zakonit način.