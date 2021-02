Biden letalski napad v Siriji označil za svarilo Iranu

Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je dejal, da so kongresnike pravočasno obvestili, preden sta dve vojaški letali F-15E izstrelili sedem raket, ki so uničile devet objektov, dva pa poškodovale. Objekte naj bi uporabljale milice, ki so odgovorne za napade na ameriške in koalicijske cilje v Iraku.