Biden, Macron, Johnson in Merklova zelo zaskrbljeni zaradi jedrskih aktivnosti Irana

"Prepričani smo, da je še vedno možno hitro doseči in uresničiti dogovor za vrnitev k polnemu spoštovanju obveznosti," so zapisali v skupni izjavi po srečanju.

Ameriški predsednik Joe Biden, njegov francoski kolega Emmanuel Macron , britanski premier Boris Johnson in nemška kanclerka Angela Merkel so se glede iranskega jedrskega vprašanja sestali danes ob robu vrha 20 gospodarsko najmočnejših držav, ki poteka v Rimu.

Gre za pogajanja o vrnitvi ZDA v jedrski sporazum, ki ga je Iran leta 2015 sklenil s šesterico velesil (še z Rusijo in Kitajsko), a je tri leta kasneje prejšnji ameriški predsednik Donald Trump iz njega ZDA enostransko umaknil. Zatem pa je tudi Iran prenehal spoštovati določene obveznosti iz sporazuma in je obnovil sporne dejavnosti, zlasti bogatenje urana.

Iran je sicer v začetku tedna izrazil pripravljenost, da se obnovijo pogajanja o vrnitvi k spoštovanju jedrskega sporazuma. Ta so bila po več krogih pogajanj z novo ameriško administracijo v začetku leta potem prekinjena junija, ko se je v Teheranu zamenjala oblast.

Četverica voditeljev je danes v Rimu opozorila, da je vrnitev k jedrskemu sporazumu sicer možna, a bo moral Iran spremeniti svoja dejanja. V prvi vrsti predvsem oviranje dela Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA).

V skupni izjavi so tudi poudarili, da Iranu ne bodo nikoli dovolili, da bi razvil ali pridobil jedrsko orožje. Ob tem so izrazili "resno zaskrbljenost, ker je Iran junija ustavil pogajanja o sporazumu, hkrati pa pospešil tempo provokativnih jedrskih dejanj, kot je proizvodnja visoko obogatenega urana in uranove kovine".

"Iran nima nobene verodostojne civilne potrebe po tem, sta pa to pomembna elementa v programu jedrskega orožja," so še opozorili Biden, Macron, Johnson in Merklova.