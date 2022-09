Biden med publiko iskal mrtvo kongresnico

Na sredini konferenci o lakoti se je ameriški predsednik Joe Biden zahvalil dvostrankarski skupini zakonodajalcev, ki so spodbudili Belo hišo k organizaciji dogodka, vključno z demokratskim senatorjem iz New Jerseyja Coryjem Bookerjem, predstavnikom demokratov iz Massachusettsa Jimom McGovernom, republikanskim senatorjem iz Indiane Mikeom Braunom in pokojno republikansko predstavnico iz Indiane Jackie Walorski.